Virginia Gallardo fue invitada por Milei al encuentro con León XIV y las redes sociales estallaron

La diputada nacional y exvedette Virginia Gallardo compartió en sus redes sociales la invitación que recibió del presidente Javier Milei para participar del encuentro que el Papa León XIV mantendrá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La publicación, que estuvo acompañada por una imagen especialmente editada, despertó una amplia repercusión entre sus seguidores, con numerosos comentarios críticos dirigidos hacia la funcionaria.

La convocatoria presidencial está vinculada con la visita del Santo Padre y establece la participación de Gallardo en una ceremonia que se desarrollará en el Palacio Libertad. La propia legisladora decidió hacer pública la invitación mediante una postal que combinó el anuncio institucional con una imagen personal junto a su hija, Martina Rojas.

El texto formal de la convocatoria señala: "El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al 'Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático' que se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 18:30, en el Palacio Libertad".

La publicación no pasó inadvertida. La invitación a una actividad de carácter religioso e institucional, sumada a la imagen utilizada y al mensaje personal de Gallardo, provocó reacciones que rápidamente se multiplicaron en el espacio de comentarios.

La imagen junto a su hija y el mensaje de fe

La postal difundida por la diputada presenta una composición visual elaborada a partir de una fotografía del papa León XIV y un recorte de Virginia Gallardo junto a su hija, Martina Rojas. Ambas aparecen vestidas de blanco, con una iluminación posterior que mantiene una tonalidad similar y una expresión de sus miradas orientadas hacia arriba.

La imagen de Gallardo y su hija corresponde al momento en que la legisladora juró como diputada. Sin embargo, fue utilizada mediante una amplia edición para construir la postal que acompañó el anuncio de la invitación presidencial.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que la funcionaria expresó su emoción y agradecimiento por la posibilidad de conocer al pontífice. En sus palabras, hizo referencia a su formación religiosa, a los valores cristianos que recibió durante su infancia y a la importancia que la fe y la familia tienen en su vida.

"¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre", escribió Gallardo.

En el mismo mensaje, la diputada recordó que se formó en un colegio de monjas y que creció con valores cristianos que, según afirmó, la acompañan hasta la actualidad.

"La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija", agregó.

Finalmente, expresó su agradecimiento por la convocatoria y manifestó la emoción con la que esperaba participar del encuentro: "Gracias de corazón por esta oportunidad. Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer". El mensaje buscó transmitir una dimensión personal de la invitación, vinculada con la historia familiar de la legisladora y con sus referencias a la educación religiosa recibida.

Las críticas de los seguidores y el debate en redes sociales

Las repercusiones comenzaron poco después de que Gallardo difundiera la imagen. Entre los comentarios publicados por sus seguidores aparecieron cuestionamientos relacionados con la edición de la fotografía, la empatía hacia otras personas y las posiciones que la funcionaria habría sostenido anteriormente respecto de la Iglesia Católica.

Algunos usuarios hicieron referencia directamente a la composición visual de la postal. "Mi tía cuando aprende a editar fotos", fue uno de los comentarios que se destacó entre las respuestas a la publicación.

Otros mensajes apuntaron a cuestiones vinculadas con la sensibilidad social y la solidaridad. "Hay que practicar más la empatía y la solidaridad hacia el prójimo", escribió uno de los usuarios.

En la misma línea, otro comentario expresó: "Vir, imaginate ser empática y pensar en el prójimo". Las críticas también incluyeron expresiones más duras sobre la publicación y la participación de Gallardo en el encuentro con el Papa. Entre ellas, se registraron los mensajes "El nivel de cinismo" y "Viene el Papa después de 40 años y lo recibe Virginia Gallardo".

La repercusión alcanzó además a las posiciones políticas y religiosas atribuidas a Javier Milei. Uno de los usuarios cuestionó la invitación presidencial y escribió: "Ahora después de hablar pestes de la iglesia católica, Milei no resiste un archivo".

Los comentarios reflejaron distintas aristas de la discusión que se generó alrededor de la publicación. Por un lado, la convocatoria institucional para participar de un encuentro con León XIV; por otro, la exposición de una imagen personal y un mensaje de fe que despertaron cuestionamientos entre quienes siguen a la diputada.