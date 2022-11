Amalia Granata acusó a Maradona de abusador y Rocío Oliva lo defendió

Amalia Granata hizo una grave acusación contra Diego Maradona este sábado en La Noche de Mirtha (eltrece) y Rocío Oliva, que también estaba en la mesa, reaccionó furiosa y lo defendió al instante.

“Fue un abusador”, disparó la diputada luego de que la expareja del ídolo del fútbol relatara cómo fue la relación amorosa que vivió durante varios años en Dubai con él.

En la mesa de Mirtha Legrand de este sábado por la noche, Granata se refirió al caso de Mavys Álvarez, la mujer cubana que denunció a Diego Maradona ante la Justicia argentina por trata de personas mientras ella era menor de edad. Así, Rocío Oliva rechazó la acusación de la diputada y salió a defender al exfutbolista.

Cómo fue el cruce entre Amalia Granata y Rocío Oliva

“Perdón que arruine este momento tan hermoso y lírico”, expresó Amalia Granata para interrumpir el ambiente de recuerdo que había generado Rocío Oliva por “los años maravillosos” que vivió en Dubai junto a Diego. “Acá no hay que olvidarnos que Maradona, más allá de lo que fue como futbolista, que eso no lo discuto ni me meto, fue un abusador. Abusó de una menor”, siguió. Rocío Oliva junto a Diego Maradona. (Foto: Instagram /@rocio_g_oliva)

Luego, agregó: “La trajo a Argentina de forma ilegal, le operó las lolas, la introdujo en las drogas y de eso también hay que hablar”. Fue así que Oliva paró con la acusación de Granata y lanzó: “Igual, al no estar él para defenderse, es bueno escuchar un poco de todo”. Sin dejarla terminar, la diputada insistió firme: “No, porque más allá de tu defensa, están las fotos de él con la chica besándose”.

Pilar Rahola, la analista y exdiputada española que también estaba como invitada en La Noche de Mirtha avaló la postura de Granata y expresó: “Yo puedo entender que tengas una historia personal de amor, pero es evidente que un hombre que fue modelo de futbolista, no fue modelo como ciudadano”. Y cerró: “Eso también hay que decirlo porque al final vamos a blanquear aspectos de su vida que no son para nada ejemplares”.

Quién es Mavys Álvarez y de qué lo acusó a Diego Maradona

Mavys Álvarez es una cubana que conoció a Diego Maradona cuando ella tenía 16 años, en septiembre del 2000, mientras él realizaba un tratamiento en Cuba contra sus adicciones.

En una entrevista que brindó el año pasado, la mujer reveló detalles sobre lo que vivió, siendo menor de edad, junto al astro del fútbol. Según contó, la hicieron pasar por una turista italiana para poder ingresar al hotel donde se hospedaba Maradona en La Pradera. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, sostuvo. Mavys Álvarez y Diego Maradona se conocieron en el 2000 (Foto: Gentileza Mariano Israelit/ TN).

“Me propuso participar de fiestas, (me decía) que sería bonito, tal vez era excitante para él en ese omento que yo estuviera con otras muchachas o si me gustaría a mi la idea”, acusó Mavys sobre las fiestas sexuales de las que participaba Maradona. En esa misma entrevista, expresó: “Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso, es una experiencia mas que tuve en la vida y pienso que de cierta forma no escogemos lo que nos toca vivir y simplemente formamos parte de eso”.

También, en 2021 radicó una denuncia en la Justicia de argentina en la que relató que estuvo en el país durante dos meses y medio en 2001, que no se le permitía salir sola y que se sometió a una cirugía de aumento de mamas sin autorización de sus padres pese a ser menor de edad. Además en ese momento, la mujer cubana pidió investigar cómo fue su ingreso al país ya que dijo que no contaba con la documentación necesaria.