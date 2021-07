Andrea Rincón se sumó a una campaña solidaria en el Impenetrable salteño: A mí me cambió la vida

En el 2007 apareció en los medios como una de las participantes de la quinta edición de Gran Hermano. “Me llamo Andrea Rincón, tengo 22 años. Vivo sola en una pensión porque soy un bardo. Mi viejo me rajó de mi casa y me la rebusco como puedo”, dijo con total sinceridad en su presentación. Sin embargo, con su personalidad histriónica y carismática supo conquistar al público.

Desde entonces, trabajó como actriz y este año se animó a formar parte de la segunda edición de Masterchef Celebrity. En distintas notas, se definió como “intensa y emocional”, pero esa es la energía que le imprime a cada uno de los proyectos que encara. Lejos de las cámaras, Andrea cultiva un costado solidario y comprometido a nivel social.

Hace una semana viajó a Santa Victoria Este, en Salta, junto a la ONG SIPAS para ayudar a 16 comunidades originarias del Impenetrable. TN Show conversó con ella para conocer más a fondo este proyecto.

-¿Cómo fue que llegaste a la ONG SIPAS?

- Yo hice un cortometraje que se llama Hashtag bullying para concientizar sobre la problemática. Lo presentamos en cárceles, centros de rehabilitación, institutos de menores, escuelas y dimos charlas junto al INADI. Todo lo recaudado fue a beneficio de la fundación SIPAS porque un amigo y productor, Daniel Rilo, la conocía y sabía que era una fundación que trabajaba bien. Me junté con la presidenta Marcela (Heredia) y con su hijo y cuando vi lo que hacían me puse a llorar. No podía creer que había personas que dedicaban su vida a hacer eso.

-Ahora pudiste emprender el viaje con ellos, ¿cómo fue?

-Mi experiencia es muy favorable y lo que ellos hacen es increíble. Yo lo sabía, pero ahora viajé y lo comprobé con mis propios ojos.

La actriz fue junto a la ONG SIPAS por una causa solidaria. (Foto: Instagram andrearincon_top)

-De todas maneras siempre tuviste una faceta solidaria...

-Sí, desde chica me interesaron las acciones sociales, iba a comedores y a lugares a colaborar pero nunca tan de lleno como ahora. Con el tema de la pandemia hacía mucho que no iban y Marce me llamó y me dijo 'tengo el galpón lleno de alimentos y medicamentos'. No lo dudé ni un segundo, me sumé.

-¿También saliste a repartir comida a los más necesitados?

-Sí, eso fue antes de la pandemia. Con una amiga que tiene un emprendimiento de Pizza Party nos juntamos a cocinar y salimos a repartir. Lo hacíamos como un hobby dos o tres veces por semana. Hacíamos empanadas y se las dábamos a la gente en situación de calle. También juntábamos ropa y la poníamos en el baúl del auto para que cada quien se llevara lo que le servía. Lo tomábamos como un modo de vida.

En pandemia empecé a hacerlo con mi familia. Mi hermana y mi cuñada cocinaban y con mi cuñado salíamos a repartir. Fue algo lindo porque lo hacíamos entre todos. Ahora que yo volví a laburar y que no estoy en casa, ellos siguen haciéndolo.

La artista contó su experiencia en el viaje solidario. (Foto: Captura andrearincon_top)

-¿Cómo te impactaron estos proyectos solidarios?

-Me parece que es algo lindo y que a mí me cambió la vida. El dar y hacer servicio, siento que me devuelve mucho más de lo que doy. Lo vivo como un intercambio: yo doy más que un plato de comida, doy amor y me devuelven muchísimo más. Siempre vuelvo llenísima.

SIPAS: a qué se dedica la organización que eligió Andrea Rincón

Marcela Heredia es la fundadora y presidenta de la ONG que en febrero cumplirá 20 años. En diálogo con este medio, repasó su historia y habló sobre los proyectos en los que están trabajando.

-¿Qué es y cómo trabaja SIPAS?

-SIPAS es 'solidaridad integrada para el ascenso social' porque nosotros entendemos que el único ascenso social posible es a través de una buena educación, salud y trabajo genuino. Si bien vamos a un montón de provincias e incluso trabajamos en algunos merenderos de CABA y el Gran Buenos Aires, nuestro mayor esfuerzo está puesto en el impenetrable salteño. Después de haber recorrido mucho, es el lugar donde más pobreza y necesidad vimos y donde más excluidos están.

-¿Cómo nació la fundación?

-Por una nota que hizo Mario Massaccesi en el 2002. Estábamos con mi hijo, que en ese momento tenía 10 años, y mientras hacía la tarea vio una nota en la que un profesor solicitaba útiles, cuadernos y lápices. Se conmovió y me preguntó si nosotros no podíamos hacer algo. O sea que mi primer compromiso fue con mi hijo porque le dije 'yo te prometo que algo vamos a hacer'. Cuando conocimos el lugar se me partió el alma. Nos dimos cuenta de que no solamente era la escuela la que necesitaba ayuda sino la comunidad en su conjunto.