Rocío Orellana lo hizo de nuevo: deslumbró en "Es mi Sueño" y dejó al jurado sin palabras

La artista catamarqueña Rocío Orellana volvió a brillar en televisión con una actuación que se convirtió en uno de los momentos más impactantes del programa Es mi Sueño, emitido por El Trece y conducido por Guido Kaczka. La joven ofreció una versión en español del clásico I Have Nothing, popularizado por Whitney Houston, en una interpretación que marcó una noche de alto impacto emocional y artístico.

Desde el primer momento, la performance generó una fuerte reacción en el estudio. La potencia vocal, la sensibilidad de la interpretación y la manera en que sostuvo la canción llevaron a que la devolución posterior del jurado se transformara en una auténtica lluvia de elogios.

La presentación fue definida como una actuación consagratoria, consolidando una vez más la presencia de Rocío en la pantalla nacional.

"Nunca escuché cantar tan bien"

Uno de los miembros del jurado que más impactado quedó fue Joaquín Levinton, quien no dudó en expresar la dimensión de lo que acababa de escuchar. Su devolución fue directa y contundente: "Quedé impactado. Nunca escuché cantar tan bien. Yo solo tendría que renunciar a mi trabajo".

La frase sintetizó el nivel de sorpresa que generó la actuación y puso en palabras la sensación general del jurado tras la interpretación.

Sin embargo, el momento más fuerte de la noche llegaría segundos después, con una devolución que llevó el reconocimiento a un plano todavía más alto.

Abel Pintos y una definición que marcó la noche

La devolución de Abel Pintos terminó convirtiéndose en uno de los puntos más recordados de la gala. Tomando como referencia Bicho de Ciudad, canción vinculada a Andrés Ciro Martínez, el cantante explicó que lo realizado por Rocío excede cualquier análisis puramente técnico.

"Hay gente que canta muy bien por estudiar, pero después está la que canta distinto... ciencia ficción", expresó.

La frase fue una de las más resonantes de la noche, al describir la singularidad de la artista con una imagen poderosa y poco habitual en devoluciones televisivas. Luego completó su mirada con otra frase de fuerte carga poética: "No supe qué hacer con tanto cielo para mí". Además, destacó especialmente que en escena no solo se percibe destreza vocal, sino una capacidad profunda para conectar con la emoción, al señalar: "No vemos solo a una atleta, vemos a una gran cantante".

Un cierre cargado de emoción

Como broche emotivo de la presentación, el programa sumó un momento de fuerte carga afectiva cuando subieron al escenario su profesora de canto y su madre.

La escena estuvo atravesada por el orgullo, la emoción y el reconocimiento al recorrido de la artista, aportando una dimensión íntima a una noche ya de por sí consagratoria. Ese cierre reforzó la idea de que la actuación no solo tuvo impacto por lo vocal, sino también por el camino personal y artístico que representa.

Un recorrido previo en la televisión nacional

La actuación en Es mi Sueño se suma a otros pasos destacados de Rochi, nombre con el que la cantante se presenta en sus redes sociales. La artista ya había tenido un paso consagratorio en El Trece, cuando participó de Cantando por un sueño, donde también logró destacarse.

Posteriormente repitió ese nivel de exposición en Canal 9, durante su participación en Canta Conmigo. Este nuevo desempeño vuelve a confirmar una trayectoria televisiva en ascenso, marcada por actuaciones que logran impacto inmediato y devoluciones de alto reconocimiento por parte de figuras centrales de la música y el espectáculo.