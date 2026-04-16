Así es por dentro la exclusiva casa de Ian Lucas: tres pisos, living enorme y vista al lago

Tras su reciente consagración en MasterChef Celebrity Argentina, Ian Lucas volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un recorrido completo por la casa en la que vive junto a su familia en un barrio privado de Canning. A través de sus redes sociales, el creador de contenido mostró en detalle el interior de una propiedad que resume lujo, amplitud y funcionalidad, distribuida en tres pisos y con una ubicación privilegiada frente al lago.

Desde el primer vistazo, la vivienda impacta por su diseño moderno y por una arquitectura marcada por líneas limpias, con predominio de colores blancos y grises. La fachada exhibe varios balcones y una entrada circular pensada para múltiples vehículos, un detalle que refuerza el carácter imponente del inmueble.

Un exterior de lujo con parque, pileta y lago

Si bien la estructura frontal ya anticipa el nivel de exclusividad, uno de los puntos más destacados se encuentra en la parte trasera de la casa. Allí se despliega un amplio parque rodeado de verde, con árboles, plantas y una vista directa al lago del barrio privado, un entorno que aporta privacidad y una estética natural de alto impacto.

En ese sector también se ubica la pileta, acompañada por un espacio especialmente diseñado para el descanso al aire libre.

Entre los detalles del jardín se destacan pileta, mesa y sillas, amplio espacio verde, árboles y plantas, vista privilegiada al lago y privacidad dentro del barrio privado. La combinación entre naturaleza, amplitud y confort convierte al exterior en uno de los sectores más atractivos de la propiedad.

El living, protagonista absoluto del interior

Al ingresar, el ambiente que concentra todas las miradas es el living principal, descrito como un espacio amplio, moderno y luminoso. El sector está organizado a partir de una columna central, que divide distintos núcleos de descanso con sillones enfrentados, generando una circulación cómoda y una fuerte sensación de amplitud.

Dentro de ese ambiente sobresale además un rincón de fuerte valor simbólico: el lugar donde Ian Lucas exhibe sus premios y placas de YouTube, reflejo directo de su recorrido y consolidación en las plataformas digitales.

Ese detalle aporta una dimensión personal al espacio y conecta la vivienda con el presente profesional del influencer.

Doble cocina

Otro de los ambientes que más llamó la atención es la cocina principal, equipada con una gran isla central y concebida bajo una lógica funcional que prioriza comodidad y circulación.

La propiedad suma además una segunda cocina, un rasgo poco habitual que responde a una necesidad específica vinculada tanto a la producción de contenido como a la dinámica familiar. Los puntos técnicos de este sector incluyen gran isla central, diseño moderno, espacio funcional, segunda cocina adicionalny uso orientado a contenido y vida cotidiana.

Este doble esquema refuerza el carácter práctico de una casa diseñada para acompañar múltiples actividades simultáneas.

Entretenimiento, habitaciones en suite y balcones

La vivienda también reserva un espacio destacado para el ocio. Un salón de juegos con mesa de ping pong y distintos dispositivos electrónicos aparece como uno de los sectores preferidos para el entretenimiento.

En el primer piso se encuentran las habitaciones, distribuidas de la siguiente manera:

Dos dormitorios con baño en suite

Habitación principal de Ian Lucas con jacuzzi

Cuartos destinados a su hermano e invitados

Baño adicional compartido

Salida a balcones con vistas al frente y al jardín

La presencia de balcones en todos los dormitorios potencia la conexión con el exterior y permite aprovechar tanto la vista frontal como la panorámica del parque.

El misterio del tercer piso: habitaciones ocultas

Uno de los detalles más curiosos del recorrido aparece en el tercer piso, donde Ian Lucas mostró espacios con un tono de misterio. Allí se encuentran una habitación oculta detrás de una pared falsa y otra habitación tipo ático. Estas áreas, reveladas en un video compartido por el influencer, aportan un elemento diferencial a la casa y refuerzan la idea de una propiedad llena de rincones pensados al detalle.

Con tres niveles, espacios amplios, diseño contemporáneo, doble cocina, áreas de entretenimiento y una vista directa al lago, la casa de Ian Lucas en Canning se presenta como un reflejo de su crecimiento profesional y de su consolidación como una de las figuras digitales más influyentes del país.