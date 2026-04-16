La salud de Luis Brandoni: continúa internado y crece la preocupación por su recuperación

La salud de Luis Brandoni volvió a generar preocupación en el ambiente artístico luego de que se confirmara que el actor continúa internado en un sanatorio porteño, donde permanece en observación tras la caída sufrida días atrás en su domicilio. Frente a este cuadro, la producción teatral resolvió suspender hasta nuevo aviso las funciones de "¿Quién es quién?", con el objetivo de priorizar la evolución clínica del protagonista.

La confirmación llegó en las últimas horas de este miércoles por parte del productor teatral Carlos Rottemberg, quien precisó que la decisión apunta a garantizar el tiempo necesario para la recuperación de "Beto", como es conocido en el ámbito artístico.

La decisión de suspender la obra

A raíz del estado de salud del actor, la obra "¿Quién es quién?" quedó oficialmente interrumpida. La medida alcanza a toda la temporada y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, mientras se aguardan definiciones médicas sobre los próximos pasos.

"El objetivo es darle el tiempo necesario a Beto para su recuperación", indicó Rottemberg al confirmar la suspensión de las funciones. La misma decisión fue comunicada también a través de las redes sociales del Multiteatro, donde la sala informó que la pausa fue consensuada entre la producción, el elenco y el espacio teatral.

El mensaje difundido señaló: "Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de Quién es quién hasta nuevo aviso".

La suspensión responde de manera directa al seguimiento médico que requiere el actor luego del accidente doméstico.

A la espera de nuevos estudios médicos

Uno de los puntos centrales del cuadro actual es que este jueves se esperan los resultados de nuevos estudios médicos realizados a Brandoni, análisis que permitirán definir cómo continuará el tratamiento y el tiempo estimado de recuperación.

Ya el día anterior, Rottemberg había resumido la evolución con una frase breve pero elocuente: "Un día sin mayores cambios". Sin embargo, aclaró que se resolvió profundizar la evaluación clínica mediante más análisis, necesarios para determinar con precisión la evolución del hematoma generado por la caída.

Qué le pasó a Luis Brandoni

El episodio que derivó en la internación ocurrió el sábado en su casa, cuando el actor de 85 años sufrió una caída. La situación fue confirmada el lunes por el propio Rottemberg, quien explicó: "Efectivamente está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa".

Con el correr de las horas, el productor aclaró además una de las versiones que había circulado inicialmente sobre su estado. "No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, que hay que controlar hasta su absorción".

Esta precisión permitió descartar la hipótesis inicial más grave y concentrar la atención en el monitoreo del hematoma provocado por el golpe.

Antecedentes recientes y nuevas suspensiones

No es la primera vez en los últimos meses que la salud del actor obliga a modificar la actividad teatral. Durante 2025, Brandoni ya había generado inquietud entre sus seguidores luego de sufrir una descompensación que también derivó en la suspensión de funciones de "¿Quién es quién?".

En aquella oportunidad, Rottemberg explicó que se trató de una ligera descompensación que exigía reposo. "Beto sufre una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero sin la potencia necesaria para encarar al público hoy", dijo.

Además, el productor recordó que la obra ya había atravesado otra interrupción reciente, cuando la temporada se detuvo desde el viernes debido a una dolencia de Soledad.

A esto se suma otro antecedente: en noviembre de ese mismo año, la producción también debió suspender nuevamente la obra, en otra instancia que obligó a reorganizar la cartelera.

La prioridad: la recuperación del actor

En este contexto, la producción teatral decidió centrar todos los esfuerzos en la evolución médica de Brandoni, dejando en segundo plano cualquier definición artística inmediata.

La pausa de "¿Quién es quién?" responde así a una premisa clara: darle al actor el tiempo necesario para recuperarse, sin plazos públicos definidos y a la espera de los resultados de los estudios que se conocerán este jueves.

Por ahora, el escenario permanece en suspenso y toda la atención está puesta en la salud de uno de los actores más reconocidos del teatro argentino, mientras su entorno aguarda que los próximos partes médicos permitan avanzar hacia una recuperación sostenida.