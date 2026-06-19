Anne Hathaway anunció que espera su tercer hijo a los 43 años y emocionó

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió a millones de personas alrededor del mundo al anunciar que está esperando su tercer hijo a los 43 años. La noticia fue compartida por la propia intérprete a través de sus redes sociales, donde acumula una comunidad de más de 41 millones de seguidores.

La ganadora del Premio Óscar decidió confirmar personalmente la feliz noticia mediante una publicación en Instagram que rápidamente generó una enorme repercusión. En la imagen difundida por la actriz puede apreciarse el avanzado estado de su embarazo, una fotografía que despertó miles de reacciones y una inmediata ola de felicitaciones por parte de admiradores y seguidores.

Junto a la imagen, Hathaway escribió una breve frase que captó la atención de quienes siguen su carrera y su vida personal: "Bebé, soy tuya". El mensaje se convirtió en el centro de la publicación y fue acompañado por innumerables muestras de afecto y buenos deseos.

La noticia no tardó en multiplicarse en las redes sociales, donde la actriz recibió miles de comentarios celebrando la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Anne Hathaway reveals on Instagram that she is pregnant and expecting her third child with Adam Shulman. pic.twitter.com/aeG8MRvbD0 — Pop Base (@PopBase) June 19, 2026

La confirmación

El anuncio del embarazo coincidió con una reciente escapada familiar que Anne Hathaway realizó a Saint-Tropez, en la Riviera Francesa. Durante esos días de descanso, la actriz fue fotografiada mientras disfrutaba de sus vacaciones junto a su esposo, Adam Shulman, y un grupo de amigos.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y mostraban a la actriz luciendo su vientre de embarazo. Durante su estadía fue vista vistiendo un bikini acompañado por un pareo blanco, una elección que permitió apreciar con naturalidad el avanzado estado de gestación.

La difusión de esas fotografías despertó especulaciones y comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, pocas horas después de que las imágenes comenzaran a viralizarse, la propia Hathaway decidió confirmar oficialmente la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La actriz optó por comunicar el embarazo en primera persona, compartiendo una fotografía en la que exhibe orgullosamente su barriguita y celebrando públicamente este nuevo momento de su vida familiar.

Su tercer hijo junto a Adam Shulman

El bebé será el tercer hijo de Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman. La pareja ya tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.

A lo largo de los años, ambos han mantenido una vida familiar caracterizada por la discreción y alejada de la exposición constante de los medios y las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión la actriz decidió compartir personalmente la noticia de la llegada de un nuevo integrante al hogar.

La confirmación del embarazo representa un momento especial para la familia, que se prepara para recibir a su tercer hijo mientras continúa desarrollando sus actividades personales y profesionales.

Un presente marcado por la actividad profesional

La noticia del embarazo llega en una etapa de intensa actividad laboral para la actriz. Hathaway concluyó recientemente varios proyectos cinematográficos que serán estrenados próximamente.

Entre las producciones mencionadas se encuentran:

La Odisea .

. The End of Oak Street .

. Verity.

Estos trabajos forman parte de una agenda profesional que continúa activa y que la mantiene vinculada a importantes proyectos dentro de la industria cinematográfica.

No obstante, la llegada de un nuevo hijo marca también el inicio de una etapa diferente para la actriz. Con varios estrenos previstos para los próximos meses, todo indica que Anne Hathaway dedicará buena parte del próximo año a disfrutar de este momento junto a su familia.

La confirmación del embarazo no solo generó alegría entre sus seguidores, sino que también volvió a poner en el centro de la atención pública a una de las figuras más reconocidas de Hollywood. A través de una sencilla publicación en redes sociales, la actriz compartió una noticia profundamente personal que rápidamente se transformó en motivo de celebración para millones de personas alrededor del mundo.