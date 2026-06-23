Antonela explotó por el escándalo que vivió Messi con Nico Occhiato: "El problema es..."

La jornada que rodeó a Lionel Messi en el Mundial 2026 estuvo marcada por una combinación de brillo deportivo y tensión extrafutbolística. Mientras el capitán de la Selección Argentina volvía a ser determinante en el campo ante Austria, su entorno familiar quedaba expuesto a una serie de versiones mediáticas que rápidamente escalaron en redes sociales.

En paralelo a la situación deportiva, se conoció que su padre, Jorge Messi, había atravesado días complejos de salud mientras el jugador se encontraba concentrado en la competencia. Posteriormente, se confirmó que recibió el alta médica y regresó a su hogar, cerrando una etapa de preocupación.

Sin embargo, el foco mediático se desplazó hacia otro terreno: una polémica que involucró directamente a Antonela Roccuzzo.

La desmentida directa de Antonela Roccuzzo

En el centro de la controversia, Antonela Roccuzzo decidió intervenir para frenar la circulación de versiones que la señalaban en redes sociales. Según relató la panelista Yanina Latorre, la propia Antonela le envió un mensaje privado solicitando una aclaración pública sobre lo que estaba ocurriendo.

Las declaraciones, compartidas textualmente, se convirtieron en el núcleo del episodio mediático:

"Me escribió Antonela y me pidió que desmienta categóricamente, lo tengo acá escrito por ella. Y lo voy a leer porque siguen diciendo que dejó de seguir a Nico Occhiato. Me dice: 'Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública'".

En esa frase, Antonela deja en claro dos ejes centrales de su postura:

Su rechazo a ser involucrada en versiones públicas no confirmadas.

Su decisión de no ocupar un rol mediático activo.

"El problema es lo que pasó ayer": la aclaración sobre el origen del conflicto

La intervención de Antonela no se limitó a negar rumores, sino que también apuntó a contextualizar el origen de la polémica. En otro fragmento de la conversación difundida por Yanina Latorre, la esposa de Messi fue contundente al explicar su posición:

"Acá el problema es lo que pasó ayer y lo dijo otra persona, y ya me meten a mí porque quieren hacer ver que estoy enojada. Si tenés la oportunidad me podrías desmentir".

Este mensaje refleja un intento claro de desvincularse de interpretaciones externas, especialmente aquellas que la señalaban como protagonista de supuestos gestos en redes sociales.

En su declaración, Antonela insiste en un punto clave: la construcción de una narrativa mediática que, según su visión, la involucra sin fundamento en hechos ajenos.

El impacto de sus palabras en la esfera pública

Las frases de Antonela Roccuzzo rápidamente tomaron fuerza en la conversación digital y mediática. Su intervención directa no solo buscó desmentir una versión específica —la supuesta decisión de dejar de seguir a Nico Occhiato y cuentas vinculadas a un canal de streaming—, sino también marcar un límite respecto de su exposición pública.

El tono de sus declaraciones fue interpretado como un intento de ordenar la información en medio de un escenario de alta sensibilidad, donde circulaban múltiples versiones sin confirmación.

La frase "Me meten a mí. Yo no hablo, yo no soy pública" se transformó en el eje más replicado del episodio, sintetizando su postura frente a la exposición mediática.

Entre la calma familiar y la exposición mediática

Más allá de la controversia, el cierre de la jornada dejó sensaciones más tranquilas en el entorno de la familia Messi. Tras la recuperación de Jorge Messi y el sólido desempeño deportivo del capitán argentino —quien volvió a ser determinante en el triunfo ante Austria—, el foco volvió a desplazarse hacia el plano íntimo.

Antonela Roccuzzo, según lo trascendido, se mostró tranquila y aliviada, en un contexto donde las versiones digitales habían generado una fuerte escalada de especulaciones.

En este escenario, sus declaraciones funcionan como el punto de inflexión del episodio: una intervención directa, clara y categórica que buscó cortar de raíz una polémica que, según su propio testimonio, la involucraba sin motivo y sin exposición voluntaria.