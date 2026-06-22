Quién es Nicolás Trombino, el empresario y pareja de Jesica Cirio investigado por la Justicia

La modelo y exconductora Jésica Cirio se vio envuelta en una polémica luego de la viralización de unos videos en los que se la observa manipulando fajos de dólares dentro del domicilio que compartía con su exesposo, Martín Insaurralde.

A partir de ese material, la Justicia dispuso una serie de allanamientos que ampliaron el alcance de la investigación y llevaron el caso a un nuevo nivel de complejidad.

El procedimiento judicial no se limitó a una sola propiedad, sino que se extendió a distintos domicilios vinculados al entorno personal de la modelo, generando una trama que involucra a varias figuras de su vida privada reciente y pasada.

Allanamientos en Palermo: dólares, armas y la figura de Nicolás Trombino

Uno de los puntos centrales de la investigación fue la casa de la modelo ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde los efectivos encontraron más dólares y armas.

De acuerdo con la información surgida en el marco del operativo, los elementos hallados estarían a nombre de su actual pareja y padre de su futuro hijo, Nicolás Trombino.

Este hallazgo colocó al empresario bajo la lupa judicial, al quedar mencionado en el expediente que se desprende de los procedimientos realizados en la vivienda.

El caso sumó así un nuevo eje de análisis: la posible vinculación de bienes y objetos de valor con el entorno más cercano de Cirio, particularmente con su actual vínculo sentimental.

Banfield y otra línea de investigación: el caso de Elías Piccirillo

La investigación también alcanzó otra propiedad ubicada en Banfield, donde se encuentra el empresario Elías Piccirillo, quien es exmarido de Cirio y actualmente cumple una condena bajo prisión domiciliaria.

Este elemento introduce una dimensión adicional al caso, al vincular el expediente no solo con la situación actual de la modelo y su pareja, sino también con relaciones anteriores que siguen teniendo implicancias judiciales.

La coexistencia de estos distintos frentes investigativos refuerza la complejidad del escenario que rodea a Cirio, con propiedades, ex vínculos y actores empresariales involucrados en diferentes estados procesales.

Nicolás Trombino bajo la lupa: perfil del empresario

En el centro de la atención judicial aparece Nicolás Trombino, actual pareja de Jésica Cirio y futuro padre de su hijo, quien quedó mencionado en el marco de los recientes descubrimientos.

El empresario tiene 43 años y es propietario de una cadena de supermercados mayoristas. Según la información disponible, mantiene además fuertes contactos en el sector público y con varios políticos.

Entre los datos relevantes sobre su perfil se destacan:

Empresario de 43 años

Propietario de una cadena de supermercados mayoristas

Vive en Puerto Madero

Tiene un hijo adolescente

Es proveedor de alimentos al Estado

Mantiene vínculos con el sector público y políticos

Su actividad comercial, particularmente su rol como proveedor de alimentos al Estado, forma parte del contexto que rodea su exposición pública en medio de la investigación.

El vínculo con Jésica Cirio: relación, confirmación y embarazo

El acercamiento entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino fue inicialmente discreto, aunque luego trascendió a la esfera pública.

Según la información difundida por la periodista Laura Ubfal, la relación comenzó a través de amigos en común. En ese relato se detalla que la modelo lo visita en Puerto Madero, donde el empresario reside, y que ambos comparten largas horas juntos en ese lugar.

Ubfal también señaló que:

"Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos".

La pareja confirmó su relación en noviembre del año pasado, luego de haber sido vistos cenando en Puerto Madero. Actualmente, según la información disponible, no conviven, aunque atraviesan un proceso de consolidación de la relación que describen como "paso a paso".

En el plano personal, a mediados de abril, Cirio confirmó que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, el primero junto a Trombino. La modelo aclaró que el embarazo no fue buscado, pero sí fue bien recibido, interpretándolo como un paso importante dentro del vínculo.

Un escenario en desarrollo y múltiples frentes abiertos

La situación judicial y mediática que rodea a Jésica Cirio se compone de distintos elementos simultáneos: la viralización de videos, los allanamientos en Palermo con hallazgos de dólares y armas, la investigación en Banfield vinculada a su exmarido Elías Piccirillo, y la exposición de su actual pareja, Nicolás Trombino, empresario con actividad en el sector de supermercados mayoristas y vínculos con el Estado.

En paralelo, el plano personal de la modelo también se encuentra atravesado por cambios significativos, con la confirmación de una nueva relación consolidada en el tiempo y la llegada de un nuevo hijo en camino.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras se profundizan las implicancias de cada uno de los elementos surgidos en los procedimientos y en la exposición pública de los involucrados.