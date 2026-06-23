Piñón Fijo celebró el gesto de su hija Sol al mostrar su rostro sin maquillaje

La publicación realizada por Sol, hija de Piñón Fijo, con motivo del Día del Padre se convirtió en mucho más que un simple homenaje familiar. Para el reconocido artista infantil, las imágenes compartidas representaron una oportunidad para reencontrarse con una etapa muy especial de su vida y revivir momentos que permanecían guardados en la memoria familiar desde hacía más de tres décadas.

En diálogo con Teleshow, Piñón Fijo relató que el video difundido por su hija tiene más de treinta años y muestra escenas familiares junto a sus hijos cuando eran pequeños. Lejos de tratarse de una publicación improvisada, explicó que Sol le consultó previamente si estaba de acuerdo con compartir ese material.

"Me consultó antes de hacerlo", contó el artista, quien valoró especialmente el gesto y el significado emocional detrás de la publicación. Para él, las imágenes no solo rescatan recuerdos personales, sino que también reflejan una etapa de la vida marcada por la cercanía familiar, los juegos y la construcción cotidiana de momentos compartidos.

La ternura de una etapa inolvidable

Al observar nuevamente aquellas escenas, Piñón Fijo aseguró haber experimentado una profunda emoción. El video lo transportó a una época en la que dedicaba gran parte de su tiempo a generar experiencias lúdicas junto a sus hijos. Recordó aquellos años como un período atravesado por la imaginación y el entusiasmo, donde una cámara acompañaba gran parte de las actividades familiares.

"Siempre con una cámara en mano y haciéndolos ahí las locuras del padre fuera de estándar que les tocó", recordó durante la entrevista con Teleshow.

Las imágenes de sus hijos cuando eran pequeños despertaron sentimientos especialmente intensos. Según explicó, volver a ver esas escenas le provocó "muchísima ternura", una sensación vinculada tanto a la inocencia de aquellos años como al valor emocional que adquieren los recuerdos con el paso del tiempo.

La publicación permitió rescatar instantes que permanecían registrados desde hacía décadas y que hoy cobran un significado diferente para todos los integrantes de la familia.

"Me pareció un guiño lindo"

Uno de los aspectos que más destacó el artista fue el carácter afectivo de la decisión tomada por su hija. Lejos de interpretar la publicación como un simple contenido para redes sociales, la entendió como una demostración de cariño y complicidad.

"Me parece un guiño lindo que hiciera eso", expresó. Sus palabras reflejan la importancia que le asigna al gesto y a la conexión que mantiene con Sol. Para Piñón Fijo, el valor de la publicación reside precisamente en esa capacidad de compartir recuerdos familiares y resignificarlos en el presente.

La difusión del video permitió que una historia íntima trascendiera el ámbito privado y se transformara en un mensaje que también alcanzó a quienes siguen su trayectoria artística desde hace años.

El rostro detrás del personaje

La publicación también volvió a poner en escena una cuestión que acompañó a Piñón Fijo durante gran parte de su carrera: la curiosidad del público por conocer la identidad detrás del personaje.

El artista, cuyo nombre real es Fabián Gómez, recordó los años posteriores a su llegada a Buenos Aires, cuando la exposición mediática aumentó considerablemente y surgió una intensa atención sobre su imagen fuera del maquillaje y del personaje que lo convirtió en una figura popular.

Durante aquella etapa, explicó, se generó una situación que definió como una verdadera "histeria" en torno a su identidad.

"Había gente que quería saber cuál era la cara de Piñón y los que sí querían, los que no querían", recordó.

La insistencia por descubrir el rostro detrás del personaje alimentó debates y expectativas que, según relató, marcaron aquellos años de gran visibilidad pública.

Una mirada diferente sobre el paso del tiempo

Con el correr de los años, la perspectiva del artista cambió notablemente. Hoy afirma atravesar una etapa de la vida caracterizada por una mayor serenidad y una mirada menos dramática sobre situaciones que en otro momento pudieron haber generado tensiones.

"Estoy pasando una etapa de la vida que desdramatiza un poco y le quita un poco de esa histeria que se generó en algún momento", señaló. Esa reflexión aparece estrechamente vinculada con las imágenes difundidas por su hija. Al verse en aquel video registrado hace más de treinta años, reconoció con humor las diferencias entre el hombre que aparece en las grabaciones y quien es actualmente.

"Te podrás imaginar que el Fabián que aparece ahí ya no es el de hoy", expresó entre risas. Incluso sostuvo que algunas personas sienten cierta incomodidad al observar aquellas imágenes, pero insistió en que corresponden a una etapa ya concluida.

"Es un Fabián que ya no está, viste, que no existe", afirmó.

Un puente entre generaciones

Más allá del recuerdo familiar y de las reflexiones sobre el paso del tiempo, Piñón Fijo considera que el video representa algo más profundo. Para el artista, la publicación realizada por Sol constituye un puente entre generaciones, una forma de conectar el pasado con el presente y de reafirmar la importancia de los vínculos familiares.

La publicación terminó convirtiéndose en un acto cargado de significado emocional. A través de un video familiar, Sol permitió rescatar recuerdos de una etapa marcada por los juegos, los afectos y las ilusiones compartidas. Desde una mirada serena sobre su historia, Piñón Fijo celebró el gesto de su hija y reafirmó la importancia de transitar cada momento de la vida con tranquilidad, aceptando los cambios y valorando aquellos lazos familiares que continúan vigentes a pesar del paso de los años.