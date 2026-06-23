El padre de Lionel Messi recibió el alta médica y regresó a Rosario

Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días, según la información confirmada por el periodista Ángel de Brito. El comunicador indicó que el padre del astro rosarino ya abandonó el centro de salud y se encuentra en proceso de recuperación.

La noticia representa un punto de inflexión luego de un período de incertidumbre que mantuvo en alerta al entorno familiar del jugador. De acuerdo con lo informado, la evolución clínica de Jorge Messi fue favorable, lo que permitió su salida del centro médico y el inicio de una etapa de recuperación fuera del ámbito hospitalario.

Regreso a Rosario y acompañamiento familiar

Tras recibir el alta, Jorge Messi ya regresó a Rosario, donde continuará su recuperación en compañía de sus seres queridos. Este dato refuerza la idea de una evolución positiva y de un entorno familiar que vuelve a reunirse tras días de preocupación.

El hecho de que el alta médica haya derivado en su retorno a la ciudad santafesina se enmarca en la necesidad de continuar el proceso de recuperación en un entorno íntimo y de contención familiar. Según lo trascendido, la familia Messi volvió a concentrarse en torno a su figura luego de la internación.

Comunicados, rumores y desmentidas en medio de la preocupación

Durante los días previos al alta, la situación de Jorge Messi estuvo atravesada por una fuerte circulación de información no confirmada. La repercusión mediática creció a partir de versiones falsas sobre su estado de salud, lo que generó preocupación tanto en el entorno familiar como en la opinión pública.

Ante este escenario, la propia familia decidió intervenir de manera pública. En un comunicado emitido días atrás, se encargaron de desmentir los rumores y aclarar que Jorge Messi evolucionaba favorablemente, además de solicitar prudencia y respeto por la privacidad familiar.

Este episodio puso de relieve la tensión generada por la difusión de información no verificada, lo que obligó al círculo íntimo del ex representante de Lionel Messi en sus etapas en Barcelona y Paris Saint-Germain a salir a ordenar la situación comunicacional.

Un contexto sensible en plena competencia mundial

La noticia del alta médica de Jorge Messi llegó en un momento particularmente sensible para el capitán de la Selección Argentina, en plena disputa del Mundial 2026. La situación familiar había coincidido con un período de alta exigencia deportiva, en el que el jugador también atravesaba momentos personales complejos.

Según lo informado, el propio Lionel Messi había reconocido durante los últimos encuentros que se encontraba atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras seguía de cerca y a distancia la evolución de su padre.

A ello se suma un dato relevante en el calendario personal del futbolista: la cercanía de su cumpleaños número 39, un contexto que añade carga emocional al presente del capitán argentino en medio de la competencia internacional.

Impacto deportivo: clasificación y protagonismo en la cancha

En paralelo a la situación familiar, la actividad deportiva de Lionel Messi en el Mundial 2026 continuó con protagonismo. En el último encuentro disputado por la Selección Argentina, el capitán tuvo una actuación determinante al marcar los dos goles del triunfo por 2-0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación del equipo a los 16avos de final.

Este rendimiento deportivo se dio en simultáneo a la evolución positiva de su entorno familiar, lo que configura un escenario de contrastes entre la exigencia competitiva y la resolución de una situación personal delicada.

Un cierre de preocupación y un alivio esperado

La evolución favorable de Jorge Messi y su posterior alta médica representan, en términos familiares y emocionales, el cierre de un ciclo de preocupación que se extendió durante varios días. El retorno a Rosario y la confirmación de su recuperación en curso consolidan un escenario de mayor tranquilidad para el entorno del capitán argentino.

En medio del Mundial 2026, la noticia se instala como un alivio significativo para Lionel Messi y su círculo íntimo, que logró atravesar un período complejo marcado por la incertidumbre, la exposición mediática y la necesidad de resguardar la privacidad familiar.