Anya Taylor-Joy reveló quién quiere que gane entre Argentina e Inglaterra: "En el fondo de mi corazón..."

La reconocida actriz Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará este miércoles en el partido que enfrentará a Argentina e Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026. La artista, que vivió durante muchos años de su infancia en Buenos Aires, expresó que su apoyo está del lado de la "Albiceleste", una elección vinculada a sus raíces y a su historia personal.

Durante una entrevista que brindó con el medio internacional AP en el marco de la avant-première de su nuevo film "Lucky", la actriz fue consultada sobre su postura frente al encuentro y sobre "de qué lado de la hinchada se encuentra" en el enfrentamiento entre ambos seleccionados.

La respuesta de Taylor-Joy dejó en evidencia la tensión que genera el partido dentro de su entorno. "Hay mucho estrés en la casa en este momento", reconoció la estrella de "Gambito de dama", cuyo padre fue naturalizado en Argentina.

Luego, la actriz fue más clara sobre su elección emocional: "Creo que en el fondo de mi corazón estoy con Argentina", afirmó. Sin embargo, también buscó mantener una postura equilibrada frente al resultado del encuentro y agregó: "Si vamos a perder, me alegra que sea contra Inglaterra", sentenció.

De esta manera, Taylor-Joy expresó su preferencia por la Selección argentina, aunque con una respuesta que contempló ambos escenarios posibles y que mostró una mirada diplomática ante un duelo marcado por la expectativa.

La conexión de Anya Taylor-Joy con la Argentina

El vínculo de la actriz con la Argentina no es reciente. Su relación con el país está atravesada por los años que vivió en Buenos Aires durante su infancia y por su historia familiar, especialmente a través de su padre, quien fue naturalizado argentino.

Esa cercanía con la cultura argentina ya había quedado expuesta en otra ocasión, cuando la actriz dio señales de su apoyo a la Selección durante el Mundial 2026. En el partido inaugural de la competencia, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, apareció con una camiseta albiceleste customizada.

En aquella jornada, Taylor-Joy fue captada junto a su esposo, el músico Malcolm McRae, quien también mostró su identificación con el país al lucir una remera con la palabra Argentina en su pecho.

La imagen funcionó como una nueva muestra pública de la relación que la actriz mantiene con la Selección y con los símbolos argentinos, en un contexto deportivo de alcance mundial.

Un apoyo que ya había mostrado durante Qatar 2022

La presencia de Anya Taylor-Joy como simpatizante de la Selección Argentina tampoco comenzó con el Mundial 2026. La actriz ya había expresado su apoyo al equipo nacional en una ocasión especialmente significativa: los festejos internacionales tras el campeonato obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En aquella celebración global, la artista fue una de las figuras que se sumaron a las manifestaciones de alegría alrededor del mundo luego de que Argentina se consagrara campeón.

Ese antecedente reforzó la imagen de Taylor-Joy como una personalidad internacional con un vínculo cercano con la identidad argentina. Su aparición en los festejos y sus posteriores gestos públicos marcaron una continuidad en su respaldo a la Selección.

Una definición atravesada por la identidad y la emoción

La declaración realizada antes del duelo entre Argentina e Inglaterra volvió a poner en primer plano la conexión de la actriz con el país donde transcurrió parte de su infancia. En sus palabras convivieron la emoción por una camiseta, el peso de sus raíces familiares y la particularidad de acompañar un partido que enfrenta a dos selecciones con una historia deportiva cargada de expectativa.

Con una frase que resumió su sentimiento —"en el fondo de mi corazón estoy con Argentina"—, Anya Taylor-Joy confirmó que este miércoles seguirá el partido con una preferencia definida. Aunque también reconoció la posibilidad de una derrota y señaló que, en ese caso, aceptaría perder frente a Inglaterra, su elección sentimental quedó expresada: su corazón estará junto a la Albiceleste en busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026.