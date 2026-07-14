Shakira impulsa una campaña para reconstruir escuelas en Venezuela tras los terremotos

La cantante colombiana Shakira encabezó un llamado internacional para colaborar con la reconstrucción educativa en Venezuela, luego de los múltiples terremotos que golpearon al país y provocaron severos daños en la infraestructura escolar.

A través de un comunicado y de un video difundido en sus redes sociales, la artista visibilizó la situación que atraviesan miles de niños venezolanos y convocó a gobiernos y líderes internacionales a sumarse a una campaña de recaudación de fondos destinada a fortalecer el sistema educativo afectado por la catástrofe.

Según dio a conocer la propia cantante, los terremotos destruyeron más de 430 establecimientos escolares, una situación que afecta directamente el acceso a la educación de miles de estudiantes.

La iniciativa busca reunir recursos para poner en marcha tareas de reconstrucción y garantizar que los alumnos puedan retomar su formación en condiciones adecuadas.

La educación como eje de la reconstrucción

En su mensaje, Shakira remarcó la necesidad de actuar con rapidez para atender una problemática que considera urgente. La artista sostuvo que Venezuela necesita recursos para afrontar distintas áreas vinculadas al sistema educativo.

Entre las principales necesidades mencionadas se encuentran:

Reconstrucción de escuelas.

Capacitación de docentes.

Provisión de libros para los estudiantes.

Entrega de útiles escolares.

En el video difundido a través de sus redes sociales, la cantante expresó: "Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes".

Con ese mensaje, la artista buscó llamar la atención sobre el impacto que los terremotos tuvieron en el ámbito educativo y la necesidad de movilizar apoyo internacional.

La campaña junto a Global Citizen

Durante su comunicación pública, Shakira explicó que la campaña cuenta con el acompañamiento de Global Citizen, organización con la que viene trabajando en esta iniciativa. Según indicó, esa organización es la misma que también difunde la FIFA, y gracias a ese trabajo conjunto ya se lograron avances importantes en la obtención de aportes económicos destinados al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen.

La cantante destacó especialmente la respuesta obtenida por parte de algunos líderes internacionales que decidieron sumarse a la propuesta solidaria.

Los primeros aportes internacionales

Entre quienes ya realizaron contribuciones al fondo mencionado por la artista se encuentran el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Shakira señaló que ambos dirigentes efectuaron donaciones al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen, lo que permitió avanzar en los primeros pasos de la campaña.

La cantante valoró esas contribuciones como una muestra de compromiso con la educación y con la situación que atraviesan los niños venezolanos tras la emergencia generada por los terremotos.

El pedido a Francia y Alemania

Si bien destacó las donaciones ya concretadas, Shakira sostuvo que los recursos reunidos hasta el momento resultan insuficientes frente a la magnitud de los daños ocasionados por la catástrofe.

Por ese motivo decidió realizar un nuevo llamado dirigido a otros gobiernos. En su mensaje convocó específicamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que también se incorporen a la iniciativa.

La cantante expresó: "Presidente Macron de Francia y canciller Merz de Alemania, es su turno. Como grandes naciones de fútbol, los invitamos a contribuir al Fondo para la Educación FIFA Global Citizen para que los niños de Venezuela y de todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor".

Con esas palabras, la artista vinculó la convocatoria con el compromiso internacional en favor de la educación y con el papel que distintos países pueden desempeñar en la recuperación del sistema educativo.

Un llamado dirigido a funcionarios y líderes internacionales

Además de difundir la situación a través de sus redes sociales, Shakira pidió que funcionarios importantes se sumen a la causa mediante aportes económicos que permitan ampliar el alcance del programa de reconstrucción.

El objetivo central de la campaña es incrementar los recursos disponibles para responder a una emergencia que, según la información difundida por la artista, dejó destruidos cientos de establecimientos educativos y comprometió la continuidad escolar de miles de niños.

La iniciativa busca reunir fondos suficientes para atender tanto la recuperación de la infraestructura como el fortalecimiento del proceso educativo.

El foco puesto en los niños

En su mensaje, Shakira hizo especial hincapié en la situación de los estudiantes afectados por los terremotos. La cantante remarcó que el acceso a la educación constituye una herramienta fundamental para el futuro de la infancia y sostuvo que la campaña pretende garantizar oportunidades de aprendizaje para los niños venezolanos y también para otros estudiantes que puedan beneficiarse con el Fondo para la Educación FIFA Global Citizen.

Su planteo apunta a que los alumnos puedan:

Aprender a leer y escribir.

Desarrollar habilidades básicas en matemáticas.

Acceder a la educación necesaria para construir un futuro mejor.

Apoyo internacional

El llamado realizado por Shakira coloca nuevamente a la educación en el centro de las acciones de asistencia tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

La cantante destacó los avances alcanzados gracias al trabajo conjunto con Global Citizen y a las primeras donaciones internacionales, aunque insistió en que todavía es necesario sumar nuevos aportes para responder a las necesidades existentes.

La campaña continúa abierta con el propósito de incrementar el financiamiento destinado a reconstruir escuelas, fortalecer la capacitación docente y garantizar materiales educativos para miles de niños que vieron interrumpida su escolaridad como consecuencia de la destrucción de más de 430 establecimientos escolares.