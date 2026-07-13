Susana Giménez lanzó una feroz crítica contra la China Suárez y reavivó una vieja polémica: "Es muy..."

El regreso de Susana Giménez a la Argentina estuvo acompañado por una fuerte atención mediática, impulsada principalmente por las consultas sobre el futuro de la serie biográfica que recorrerá distintos momentos de su vida y trayectoria. En ese contexto, la conductora fue entrevistada por el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, donde volvió a pronunciarse sobre uno de los temas que más interés genera alrededor del proyecto: quién podría interpretarla en la ficción.

Lejos de modificar la postura que ya había manifestado meses atrás, la diva fue categórica al referirse a la posibilidad de que la China Suárez encarne su personaje. Sin rodeos, descartó esa alternativa y reforzó las críticas que ya había expresado anteriormente.

"No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida", afirmó Susana, dejando en claro que, desde su perspectiva, la actriz no reúne las condiciones necesarias para asumir un papel de semejante relevancia dentro de una producción inspirada en su vida.

Una postura que no cambió con el paso de los meses

Las recientes declaraciones de Susana Giménez no representan un cambio de opinión, sino la confirmación de una postura que viene sosteniendo desde comienzos de año.

En enero, la conductora ya había sido consultada públicamente sobre la posibilidad de que la ex Casi Ángeles fuera elegida para protagonizar la biopic. En aquella oportunidad, durante un intercambio con la prensa en la puerta de su casa de Barrio Parque, también descartó esa opción de manera contundente.

Su respuesta fue directa: "Nooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, yo soy más...".

Ahora, varios meses después, volvió a ratificar esa visión al ser consultada nuevamente. Aunque la insistencia periodística evidenció cierta incomodidad por parte de la conductora, Susana no evitó responder ni moderó sus palabras.

Por el contrario, reafirmó su argumento y volvió a poner el foco en una característica que, según considera, resulta indispensable para interpretar una figura como la suya.

"No creo, porque no tiene carisma", insistió frente a las cámaras, profundizando una polémica que desde hace tiempo forma parte del universo del espectáculo argentino.

El carisma como condición central para el personaje

A lo largo de sus respuestas, Susana Giménez dejó entrever cuál es, a su juicio, uno de los atributos fundamentales que debería reunir la actriz encargada de interpretarla en la ficción.

Más allá de reconocer la belleza de la China Suárez, la conductora marcó una diferencia entre ese aspecto y la capacidad de transmitir presencia, personalidad y expresividad frente a la pantalla.

Sus observaciones estuvieron orientadas precisamente hacia ese punto, al considerar que el carisma constituye una condición indispensable para representar su figura en una producción biográfica.

De esa manera, sus declaraciones no solo descartaron un nombre puntual, sino que también dejaron en evidencia cuáles son los criterios que, según su mirada, deberían pesar al momento de elegir a la protagonista de la serie.

Un antecedente que todavía permanece vigente

La tensión entre Susana Giménez y la China Suárez no surgió con el anuncio de la biopic. El vínculo entre ambas ya había atravesado un episodio que continúa siendo recordado dentro del ambiente artístico.

Ese antecedente se remonta a 2018, cuando la China Suárez interpretó a Susana Giménez en la serie sobre Sandro.

Con el paso del tiempo, la conductora reveló públicamente que nunca quedó conforme con aquella representación y que incluso se lo manifestó personalmente a la actriz.

"No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: 'no me gustó'. Decía cosas fuera de época, y yo no había empezado ni con la televisión", recordó Susana.

Ese episodio aparece ahora como un antecedente que ayuda a comprender por qué la posibilidad de volver a verla interpretando a la conductora es una alternativa que la diva descarta de manera tajante.

El contraste con el elogio a Sofía Gala Castiglione

Mientras volvía a expresar su rechazo hacia la posibilidad de que la China Suárez protagonice su historia, Susana Giménez también marcó un fuerte contraste al referirse a otra actriz.

Hace unos días, la conductora elogió públicamente a Sofía Gala Castiglione, destacando especialmente su capacidad interpretativa.

Las declaraciones estuvieron vinculadas con la participación de la actriz en Moria, la biopic de Netflix sobre Moria Casán, donde Sofía Gala se pondrá en la piel de su madre.

Al hablar sobre ella, Susana fue contundente en su valoración.

"Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don", expresó, diferenciando explícitamente su apreciación sobre el talento interpretativo de Castiglione respecto de las críticas que formuló hacia la China Suárez.

Los principales puntos que dejaron las declaraciones

Las palabras de Susana Giménez volvieron a instalar el debate alrededor de su futura serie biográfica y dejaron varios aspectos claramente definidos:

Descartó nuevamente a la China Suárez como posible protagonista de la biopic sobre su vida.

como posible protagonista de la biopic sobre su vida. Afirmó que la actriz " no tiene carisma " y agregó que, aunque " es preciosa ", la considera " muy aburrida ".

" y agregó que, aunque " ", la considera " ". Recordó implícitamente una postura que ya había expresado en enero, cuando sostuvo: " Nooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, yo soy más... ".

". Reafirmó que el carisma es una condición esencial para quien deba interpretarla.

es una condición esencial para quien deba interpretarla. Volvió a quedar en evidencia el antecedente de 2018 , cuando manifestó que no le había gustado la interpretación de la China Suárez como Susana Giménez en la serie sobre Sandro.

, cuando manifestó que no le había gustado la interpretación de la China Suárez como Susana Giménez en la serie sobre Sandro. En contraposición, destacó el trabajo y el talento de Sofía Gala Castiglione, a quien definió como "una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa", en referencia a su participación en Moria, la biopic de Netflix sobre Moria Casán.

Con estas nuevas declaraciones, Susana Giménez volvió a fijar una posición inequívoca sobre uno de los temas que rodean a su futura serie biográfica. Lejos de suavizar su opinión, la conductora reafirmó los cuestionamientos que sostiene desde hace meses respecto de la China Suárez y, al mismo tiempo, dejó en claro qué cualidades considera indispensables para representar su historia en la pantalla. Sus palabras reabren una controversia con antecedentes conocidos dentro del espectáculo argentino y mantienen el foco puesto en una producción que continúa despertando expectativa incluso antes de conocerse el elenco definitivo.