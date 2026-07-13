El dólar oficial quedó estable y el blue volvió a tomar impulso

Luego del fin de semana XXL, la Argentina retomó la semana convencional y el mercado cambiario volvió a funcionar con sus referencias habituales. En este contexto, el dólar cerró estable en el inicio de la semana, ubicándose en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

En el Banco Nación, una de las principales referencias del mercado oficial, la jornada comenzó con una cotización de $1.461,71 para la compra y $1.513,22 para la venta. El comportamiento del tipo de cambio oficial marcó una apertura sin movimientos significativos, en línea con un comienzo de semana caracterizado por la continuidad de los valores observados previamente.

El reinicio de las operaciones después del feriado extendido concentró la atención sobre la evolución de las distintas cotizaciones del dólar, especialmente aquellas que reflejan la dinámica del mercado paralelo y financiero.

El dólar blue avanzó 15 pesos durante la jornada

Entre las cotizaciones alternativas, el dólar blue volvió a operar este lunes, segundo del mes de julio, y presentó una trayectoria ascendente a lo largo de la rueda.

El mercado informal abrió con valores de $1.490 para la compra y, durante el transcurso del día, registró un incremento de 15 pesos, hasta alcanzar un precio final de $1.505 para la compra.

En el segmento vendedor ocurrió un movimiento similar. El dólar blue comenzó en $1.510 para la venta y avanzó también 15 pesos, cerrando la jornada en $1.525 para la venta.

De esta manera, la cotización paralela mostró una recuperación durante la jornada, diferenciándose del comportamiento estable observado en el dólar oficial.

El mercado mayorista cerró con valores diferenciados

Por su parte, la cotización del dólar mayorista finalizó la jornada en valores de $1.473 para la compra y $1.482 para la venta.

Este segmento del mercado cambiario completó el panorama del primer día hábil de la semana convencional, luego del período de interrupción generado por el fin de semana XXL.

Los valores registrados fueron parte del seguimiento general de las distintas referencias cambiarias que operaron durante el lunes, con diferencias entre los segmentos oficiales, mayoristas, informales y financieros.

Los dólares financieros mostraron variaciones positivas

Dentro de las alternativas financieras, el denominado dólar MEP terminó la jornada con una variación ascendente del 0,30%.

La cotización final del MEP se ubicó en:

Compra: $1.517,90.

$1.517,90. Venta: $1.521,80.

El movimiento positivo, aunque moderado, formó parte del comportamiento de los instrumentos financieros vinculados al mercado cambiario durante el inicio de la semana.

En tanto, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) también registró una variación positiva. En este caso, el avance fue del 0,19%, cerrando con los siguientes valores:

Compra: $1.566.

$1.566. Venta: $1.566,50.

La evolución del CCL completó el escenario de las cotizaciones financieras, que mostraron incrementos leves durante la jornada.

El dólar Tarjeta cerró la jornada como la cotización más elevada

Finalmente, el dólar Tarjeta concluyó la tabla de cotizaciones del día con un valor de $1.963 para la venta.

Con este registro, la jornada cambiaria del lunes quedó marcada por un escenario mixto: mientras el dólar oficial mantuvo estabilidad en sus valores principales, el dólar blue avanzó 15 pesos tanto para la compra como para la venta, y las cotizaciones financieras registraron variaciones positivas aunque moderadas.

El cierre de la jornada reflejó así un mercado con distintos comportamientos según cada segmento, donde las referencias oficiales, paralelas y financieras convivieron con movimientos diferenciados tras el regreso de la actividad habitual en la Argentina.