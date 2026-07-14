La venganza de Cami Mayan contra Alexis Mac Allister: a los besos en vivo con un modelo

Nada de lo que haga Cami Mayán, y mucho menos durante un Mundial de fútbol, parece poder despegarse de la figura de Alexis Mac Allister. Cada paso que da la influencer, cada declaración y hasta los momentos más personales terminan siendo vinculados de manera inmediata con la historia que compartió junto al futbolista o con la actualidad deportiva de él.

Esa asociación volvió a quedar en evidencia luego de que Cami protagonizara lo que fue, al menos públicamente, su primer beso desde la separación del campeón del mundo. El episodio ocurrió pocas horas después del cabezazo goleador de Mac Allister frente a Suiza, un detalle temporal que llevó a que el momento fuera interpretado por muchos como una especie de "venganza".

Sin embargo, la idea de esa supuesta revancha no estuvo relacionada con el contenido del beso en sí, sino con el momento en que ambos acontecimientos tuvieron lugar. La sincronía entre la actualidad deportiva del mediocampista y la escena protagonizada por la influencer volvió a instalar una narrativa que acompaña a ambos desde el final de la Copa del Mundo de Qatar.

Los tiempos que alimentaron la comparación

La interpretación de "venganza" encuentra su explicación en la cronología de los hechos. Cami Mayán supo que ya no era la novia de Alexis Mac Allister apenas algunas horas después de que concluyera la final entre Argentina y Francia en el estadio Lusail, escenario donde la Scaloneta consiguió la tercera estrella para el fútbol argentino.

Aquella conquista deportiva marcó un momento histórico para la Selección Argentina, pero también coincidió con el inicio de un fuerte cambio en la vida personal de la influencer. La ruptura llegó entre la final del Mundial y la celebración de la Nochebuena, cuando el futbolista decidió comunicarle que la relación había terminado.

Ahora, durante el desarrollo del Mundial siguiente y justo antes de la semifinal frente a Inglaterra, el país donde Mac Allister juega y donde ambos compartieron buena parte de su vida en pareja, la escena del beso volvió a poner sus nombres en el centro de la conversación pública.

Una historia que tuvo como escenario Inglaterra

La relación entre Cami Mayán y Alexis Mac Allister transcurrió durante gran parte de su desarrollo en Inglaterra, país donde el futbolista construyó su carrera profesional y donde ambos convivieron.

Ese período compartido estuvo atravesado por escenarios emblemáticos como el país de la reina, el Palacio de Buckingham, el tradicional té de las cinco, el río Támesis, la neblina permanente, los pubs que nunca cierran y sus característicos habitantes flemáticos.

Cuando llegó el Mundial de Qatar, cada uno emprendió el viaje por separado. Mac Allister lo hizo como integrante del plantel argentino, mientras que Cami viajó por su cuenta. Ambos regresaron a la Argentina todavía como pareja de un campeón del mundo, aunque esa situación tendría una duración muy breve.

Pocas horas después del regreso, el futbolista la enfrentó para comunicarle que el romance había llegado a su fin y que, además, estaba "en una" con Ailen Cova, una amiga de ambos.

Un desafío actoral que terminó en un beso

Tras aquel difícil momento sentimental, Cami Mayán encontró refugio en el mundo del streaming, espacio en el que pasó a ocupar un rol central.

Fue precisamente en uno de esos programas donde surgió el desafío que terminaría generando repercusión. La propuesta consistía en asistir a una clase de actuación y desenvolverse como si estuviera protagonizando una película, una serie o una novela.

Para darle mayor realismo al ejercicio, la producción decidió asignarle un compañero de escena. El joven, llamado Ian, debía compartir la actuación con ella.

Con el objetivo de reforzar aún más la credibilidad de la representación, surgió la posibilidad de incluir un beso entre ambos personajes. Tras algunas cavilaciones, los dos aceptaron avanzar con la propuesta.

La iniciativa fue de Cami

Cuando llegó el momento de concretar la escena, el desarrollo fue muy distinto para cada uno de los participantes.

Mientras Ian permanecía prácticamente inmóvil, algo rígido y sin saber demasiado bien cómo reaccionar, fue Cami quien tomó completamente la iniciativa.

La influencer avanzó sin tapujos ni timideces, acortó la distancia y le dio al joven un beso que, según la descripción del episodio, difícilmente pueda olvidar al menos durante algunos días.

La escena se extendió durante varios segundos y, una vez finalizada, ambos intercambiaron miradas cómplices, dejando la sensación de que alguno de los dos —o incluso ambos— había descubierto algo nuevo e interesante durante la experiencia.

Los datos principales del episodio