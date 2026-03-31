Argentina prepara la "Ley Cazzu" para proteger los derechos de los menores ante progenitores incumplidos

El proyecto denominado "Ley Cazzu" será debatido próximamente en Argentina. Su génesis se encuentra en México, donde semanas atrás fue presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí, la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista, promovió la iniciativa, que busca proteger a los menores frente a la inacción de alguno de sus progenitores.

En Argentina, la propuesta será impulsada por Carlos Linares, senador por Chubut y miembro del Partido Justicialista. Según detalló el propio Linares a través de sus redes sociales, la iniciativa fue redactada en colaboración con tres abogadas feministas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), quienes trabajaron junto al senador en un plan de enmienda orientado a crear la suspensión cautelar de la responsabilidad parental.

Contenido central de la propuesta

El proyecto contempla la posibilidad de que los jueces interrumpan temporalmente los derechos legales de un progenitor cuando se presenten situaciones de incumplimiento. Linares explicó que esto aplica en casos donde el progenitor no cumple con la cuota alimentaria o se ausenta de la vida del menor por más de tres meses.

Entre los objetivos clave de la iniciativa, el senador remarcó que:

La patria potestad no debe ser utilizada como un mecanismo de control frente a progenitores negligentes o abusivos.

frente a progenitores negligentes o abusivos. Se busca priorizar el interés superior del niño , garantizando que las decisiones sobre su vida no sean bloqueadas por quienes incumplen con sus obligaciones.

, garantizando que las decisiones sobre su vida no sean bloqueadas por quienes incumplen con sus obligaciones. Se promueven mecanismos legales que permitan autorizar la movilidad del menor sin depender del consentimiento del progenitor incumplidor, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de los niños y niñas.

Este enfoque apunta a evitar que la desidia o las actitudes obstructivas de un progenitor afecten el bienestar y la rutina de los menores.

La inspiración detrás del nombre

La denominación "Ley Cazzu" surge de la situación personal de la artista Julieta Cazzuchelli, conocida profesionalmente como Cazzu. La cantante ha expuesto públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija Inti, quienes generaron gran atención mediática tras sus declaraciones en un podcast. Allí, Cazzu relató las tensiones vinculadas a permisos de viaje y decisiones sobre la vida de su hija, situaciones que evidencian cómo los conflictos parentales pueden interferir en la cotidianeidad de los menores.

El caso de Cazzu se convirtió así en un referente para la propuesta legal, que pretende trasladar esas experiencias personales a un marco normativo que proteja a todos los niños y niñas en situaciones similares.

Implementación y desafíos legales

En México, la iniciativa contempló mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda tomar decisiones sobre el menor sin depender del consentimiento del progenitor incumplidor, buscando minimizar bloqueos en la vida diaria del niño. Este modelo servirá como referencia para el tratamiento en Argentina, aunque aún resta definir los detalles legislativos locales y los procedimientos judiciales específicos.

El proyecto ya genera expectativas sobre su impacto en el sistema de justicia y en la vida de los menores afectados por conflictos parentales. Al centrarse en la protección del interés superior del niño, la "Ley Cazzu" plantea un cambio significativo en la manera de abordar la patria potestad cuando un progenitor demuestra negligencia o incumplimiento de sus obligaciones legales.