Arjona sigue rompiendo récords en Argentina: agota funciones y suma más shows

El fenómeno de Ricardo Arjona en la Argentina continúa creciendo y sumando nuevos capítulos. Luego de agotar las primeras tres fechas anunciadas para julio en el Movistar Arena, el cantante confirmó una nueva función para el 6 de julio de 2026, consolidando así una convocatoria histórica que lo mantiene entre los artistas más convocantes de la música latina en el país.

Las funciones previstas para el 1, 2 y 5 de julio ya se encuentran completamente agotadas, mientras que las entradas para la nueva presentación saldrán a la venta este jueves 28 de mayo a las 13 a través de Movistar Arena Argentina.

Con esta incorporación, Arjona alcanzará un total de 18 conciertos en el país, una cifra que vuelve a reflejar la magnitud del vínculo construido durante décadas con el público argentino.

Un fenómeno de convocatoria que no se detiene

La nueva fecha anunciada aparece luego de una seguidilla de recitales completamente agotados durante mayo. En total, fueron 14 funciones sold out que volvieron a demostrar el fuerte nivel de convocatoria que el artista mantiene en la Argentina.

El cantante guatemalteco logró sostener una conexión constante con el público local a lo largo de diferentes etapas de su carrera y en distintos formatos de espectáculos, desde arenas hasta estadios multitudinarios. La confirmación de un nuevo recital para el 6 de julio de 2026 reafirma ese fenómeno y vuelve a posicionar a Arjona como uno de los artistas internacionales con mayor capacidad de convocatoria en el país.

Además del impacto comercial de las funciones agotadas, el tour también se consolidó como uno de los espectáculos más importantes de la escena musical latina actual por el despliegue técnico y artístico que acompaña cada presentación.

"Lo Que El Seco No Dijo", una producción monumental

Cada noche de la gira "Lo Que El Seco No Dijo" propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de las cuatro décadas de carrera del artista, combinadas con nuevas composiciones. El espectáculo fue concebido como la producción más ambiciosa de toda la trayectoria de Arjona y presenta una puesta en escena especialmente diseñada para convertir cada recital en una experiencia sensorial integral.

El despliegue técnico incluye:

Producción de luces de primer nivel

Sistema de sonido de gran escala

Escenografía especialmente diseñada para la gira

Ese formato busca transformar cada show en una experiencia que trascienda lo estrictamente musical y que permita reforzar el vínculo emocional entre el cantante y el público.

La propuesta artística también aparece como uno de los factores centrales detrás de la masiva respuesta de los fanáticos argentinos, que agotaron sucesivamente cada nueva función anunciada.

Una gira internacional de gran escala

El tour comenzó oficialmente el 30 de enero de 2026 con un recital agotado en el Allstate Arena de Chicago y forma parte de una gira internacional integrada por más de 35 fechas en Estados Unidos, Puerto Rico y distintos países de Latinoamérica.

Antes de regresar a Buenos Aires, Arjona ya había protagonizado otro hito importante en su carrera con una residencia histórica de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025.

La gira actual representa además una nueva etapa dentro de una carrera marcada por récords de convocatoria y por una fuerte presencia en los principales escenarios de América Latina.

Una historia de récords junto al público argentino

La relación entre Ricardo Arjona y la Argentina lleva décadas construyéndose a través de recitales multitudinarios y marcas históricas dentro de la música en vivo.

En 2022, el cantante agotó ocho funciones en el Movistar Arena y volvió a demostrar la vigencia de su convocatoria. Más tarde, en diciembre de 2023, realizó dos shows en el estadio Vélez Sarsfield con localidades agotadas para cerrar el tour "Blanco y Negro". Aquella gira fue vista por más de dos millones de personas en todo el mundo y representó uno de los momentos más importantes de su carrera reciente.

Sin embargo, uno de los hitos más recordados por el público argentino ocurrió en 2006, cuando Arjona realizó 34 funciones en el estadio Luna Park en el marco de la gira "Adentro".

Ese ciclo de recitales convocó a más de 230 mil personas y quedó registrado como una de las residencias artísticas más impactantes realizadas por un artista internacional en la Argentina.

Los escenarios emblemáticos de una carrera histórica

A lo largo de su trayectoria, Ricardo Arjona también agotó funciones en algunos de los escenarios más importantes del país. Entre los espacios donde se presentó aparecen:

GEBA

La Bombonera

Vélez Sarsfield

DirecTV Arena

Orfeo Superdomo de Córdoba

Cada una de esas presentaciones contribuyó a consolidar una relación artística y emocional con el público argentino que continúa vigente y que vuelve a quedar reflejada en la rápida venta de entradas para sus nuevos shows.

Con la confirmación de la nueva función en el Movistar Arena, Arjona suma otro capítulo a una historia de récords, convocatorias multitudinarias y giras que siguen marcando cifras históricas dentro de la música en vivo en la Argentina.