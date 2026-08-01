Aseguran que Morena Rial podría volver a la cárcel por un insólito motivo y hay preocupación en su entorno

Morena Rial podría estar a un paso de volver a la cárcel. Así se conoció este viernes en LAM (América), donde aseguraron que la policía irrumpió en su casa esta semana y se encontró con una situación totalmente inesperada.

"El martes va a tener que dar explicaciones, porque estuvo con 12 personas en su departamento. La policía cayó en su casa por ruidos molestos. Entraron y estaba ella con amigas y un par de amigos", sostuvo Pepe Ochoa.

Luego deslizó que la mediática podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria: "Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que explique qué pasó. Desde adentro de la fiscalía me dicen que es muy probable que vuelva a la cárcel".

Días atrás, el abogado Alejandro Cipolla había dicho que pelearía por la libertad condicional, ya que quería que la joven comenzara a trabajar fuera del hogar y también en las redes como influencer.

El paso de Morena Rial por la cárcel

Morena Rial estuvo seis meses detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Martín Leiro, su exabogado, detalló que estuvo en el área de "buzones", una celda apartada del resto de las internas que tiene ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas.

Mientras esperaba la prisión domiciliaria para estar cerca de su familia, Morena ocupó su tiempo con tareas administrativas y en la biblioteca de la prisión, según deslizaron en algunos programas de TV. También se entretuvo con el celular y hasta se creó una cuenta de Instagram.

A fines de marzo, Rial aceptó un juicio abreviado, y finalmente fue condenada a tres años de prisión por su participación en una serie de robos bajo la modalidad escruche. Sin embargo, hace algunas semanas se negaron a darle la libertad condicional, lo que la angustió bastante.

