Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró: "Está grave"

La salud de Luis De Stéfano, empresario del rubro de la marmolería y pareja de Iliana Calabró, genera preocupación luego de que se conociera que permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos con un cuadro considerado grave. De acuerdo con la información difundida, el hombre se encuentra hospitalizado desde hace diez días y su evolución obligó al equipo médico a implementar ventilación mecánica invasiva.

Según pudo saber Infobae, De Stéfano padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y, con el paso de los días, su estado clínico se fue deteriorando. Como consecuencia de esa evolución, actualmente permanece intubado, mientras los profesionales continúan trabajando para estabilizar su condición.

La información sobre el delicado momento que atraviesa fue confirmada al mismo medio por fuentes cercanas a la actriz y conductora, en un contexto de fuerte preocupación dentro del entorno familiar.

Una evolución que se complicó con el paso de los días

Las primeras informaciones sobre la internación fueron dadas a conocer por el periodista Pepe Ochoa durante el programa LAM, donde explicó la gravedad del cuadro. Durante esa emisión señaló: "Está internado en terapia intensiva y muy grave. Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Vive un momento crítico".

Posteriormente, fuentes cercanas a Iliana Calabró confirmaron a Infobae que el cuadro clínico "se fue complicando" a lo largo de la semana, hasta derivar en la situación actual. Hasta el momento, la actriz no realizó declaraciones públicas sobre el estado de salud de su pareja.

Según trascendió, permanece en su domicilio debido a la complejidad de la internación, circunstancia que le impide acompañarlo de manera permanente en el centro asistencial.

La enfermedad que afecta al empresario

De acuerdo con la información difundida, Luis De Stéfano padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Se trata de una enfermedad respiratoria crónica que provoca una obstrucción progresiva del flujo de aire hacia los pulmones.

En los cuadros más severos, cuando la capacidad respiratoria del paciente se encuentra comprometida, los médicos recurren a la ventilación mecánica invasiva, procedimiento que actualmente recibe el empresario mediante intubación.

El tratamiento busca estabilizar su estado clínico mientras continúa la evolución de la enfermedad.

Un antecedente de salud ocurrido en 2025

No es la primera vez que Luis De Stéfano enfrenta una situación que trasciende públicamente por cuestiones vinculadas con su salud. En enero de 2025 protagonizó un accidente de tránsito cuando una ambulancia impactó contra el vehículo que conducía en la intersección de las avenidas Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, en el barrio porteño de Caballito.

Según la información difundida entonces, el vehículo sanitario cruzó el semáforo en rojo mientras De Stéfano se dirigía a buscar a Iliana Calabró a la productora donde la actriz grababa Los 8 escalones de los 3 millones.

En aquella oportunidad, Calabró relató a Teleshow: "Fue una desgracia con suerte. Él venía tranquilo y la ambulancia pasó en rojo. Mi pareja dice que ni la vio, ni la escuchó ni nada y solo sintió el golpe".

Tras el accidente, el empresario quedó en observación por un dolor en el pecho, aunque no presentó lesiones de gravedad.

Una relación que comenzó en 2023

Luis De Stéfano e Iliana Calabró iniciaron su relación en 2023, luego de ser presentados por personas de su entorno.Según contó la actriz cuando el romance salió a la luz, tanto el joyero que ambos conocen como la abogada Ana Rosenfeld impulsaron el encuentro de manera independiente.

En una entrevista concedida al programa Socios del espectáculo, emitido por El Trece, Calabró explicó: "Nos presentaron amigos en común, nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por separado".

De Stéfano es un empresario dedicado al rubro de la marmolería y desarrolla su actividad comercial en el barrio porteño de Chacarita. La actriz, hija de Juan Carlos Calabró, definió a su pareja como "una especie en extinción", y explicó que la conexión entre ambos fue inmediata.

Esa afinidad hizo que, apenas dos meses después de conocerse, decidieran comenzar a convivir.

La convivencia y los proyectos compartidos

La pareja reside en el departamento de Iliana Calabró, ubicado en el barrio de Palermo. En una entrevista reciente concedida a Teleshow, la actriz describió cómo transcurre esa etapa de la relación.

"Todo se va dando naturalmente, hay que dejar que fluya. Mientras que nos sumemos el uno al otro, vamos a seguir estando bien", expresó.

Durante esa misma conversación también fue consultada sobre la posibilidad de contraer matrimonio. Lejos de descartar esa posibilidad, sostuvo que el compromiso entre ambos no depende exclusivamente de una formalización legal.

"El compromiso no pasa pura y exclusivamente por un papel. Me parece que ya lo hemos asumido los dos, cada uno desde su lugar. Acompañándonos, estando con presencia, con entrega", reflexionó.

Luego agregó: "Si en algún momento tenemos la necesidad de firmarlo o hacerlo ante la ley, lo haremos".

Mientras tanto, la situación sanitaria de Luis De Stéfano mantiene en estado de alerta a toda la familia de Iliana Calabró, que permanece a la espera de novedades sobre la evolución del empresario en las próximas horas.