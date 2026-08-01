Rosalía pidió disculpas tras la polémica por el Mundial: "Mi amor por Argentina sigue intacto"

Rosalía eligió el escenario de su primer recital en el Arena de Buenos Aires para protagonizar uno de los momentos más personales de la noche. En medio del espectáculo, la cantante hizo una pausa en su presentación y decidió hablar directamente con sus fanáticos argentinos, no desde sus canciones, sino desde la palabra y la emoción.

El motivo de su mensaje estuvo relacionado con la polémica que generó un video que compartió en las redes sociales después de la final del Mundial. La publicación había provocado críticas entre usuarios argentinos y, frente a esa situación, la artista aprovechó el encuentro con su público para expresar sus disculpas y explicar cuál era realmente su sentimiento hacia el país.

Con sinceridad, Rosalía reconoció el error que originó la controversia: "Sin mirármelo mucho y rápido le di un repost. Tremenda cagada", admitió al referirse a la publicación cuestionada.

La cantante explicó que nunca buscó generar una ofensa ni causar malestar entre quienes la siguen. Además, aseguró que la repercusión del episodio la afectó profundamente: "Nunca fue mi intención, la verdad. Me sentí fatal", expresó ante los presentes.

ROSALÍA apologized once again to the Argentine audience and everyone who attended her show tonight at Movistar Arena:



"My God, what a mess that day was. I was just curious, without looking into it too much, and I quickly reposted it... and it was a huge mistake. It was never my... pic.twitter.com/kSFAXhoyEv — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 2, 2026

Un pedido de disculpas atravesado por el vínculo construido con Argentina

Luego de referirse a la situación que había generado críticas, Rosalía decidió recordar una etapa fundamental de su recorrido artístico: su primera gran experiencia fuera de España. La artista mencionó su presentación en el Lollapalooza Argentina 2019 como un momento que quedó marcado en su memoria y que representa un punto de inflexión en su carrera.

Durante su mensaje, explicó que todavía recuerda la sensación de encontrarse con miles de personas cantando sus canciones y la emoción de percibir, por primera vez, que estaba cumpliendo un sueño.

"Nunca me olvidaré esa sensación. Fue la primera vez que sentí que lo había logrado fuera de mi país", recordó.

Ese recuerdo fue el punto de partida para una reflexión más profunda sobre el significado que tiene Argentina en su historia personal y profesional. A partir de aquella experiencia, la cantante planteó una pregunta sobre la posibilidad de sentir algo negativo hacia un lugar que tanto apoyo le brindó.

"¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy", afirmó.

"Mi amor por Argentina sigue intacto"

Con evidente emoción, Rosalía reforzó el mensaje central de su intervención: su vínculo con Argentina continúa siendo el mismo. La artista destacó especialmente la conexión que siente con el público argentino y describió la manera en que sus seguidores viven cada presentación.

Según sus palabras, siempre consideró a los fanáticos argentinos como uno de los públicos más apasionados del mundo. Valoró la entrega, la energía y la participación que muestran durante sus conciertos.

"No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra. Cantan todas las canciones, se implican y lo dan todo", sostuvo.

La intérprete también expresó que una de las cosas que más le dolería sería que sus seguidores pensaran que dejó de valorar el cariño recibido durante todos estos años. Por eso, quiso transmitir con claridad que el afecto que siente por el país no cambió.

"Quiero que lo sepan: mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual, intacto que el primer día", manifestó.

El cierre de un mensaje que recibió una ovación

Antes de retomar el recital y continuar con su presentación, Rosalía cerró su intervención con un agradecimiento dirigido a quienes estaban presentes y a quienes la acompañaron a lo largo de los años.

La cantante aseguró que llegaba al escenario con una actitud de entrega absoluta, dispuesta a compartir su música y reencontrarse con un público que, según sus propias palabras, fue fundamental en su camino.

"Hoy vengo con el corazón abierto, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregarlo todo. Gracias por estar aquí, por levantarme hace tantos años y por no dejarme nunca", expresó.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación por parte del público. En ese momento, el escenario del Arena de Buenos Aires se convirtió en el lugar elegido por Rosalía para transformar una situación marcada por la polémica en una oportunidad de diálogo directo, reconocimiento y agradecimiento hacia sus seguidores argentinos.

La artista dejó así una declaración clara sobre la relación que construyó con el país: un vínculo basado, según sus propias palabras, en la memoria de los momentos compartidos, el apoyo recibido y un sentimiento que aseguró permanecer "intacto".