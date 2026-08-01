Luck Ra rompió el silencio tras separarse de La Joaqui y desmintió el motivo que generó una ola de críticas

Luego de que La Joaqui confirmara el fin de su relación con Luck Ra, el cantante decidió hablar públicamente para desmentir una de las versiones que más repercusión generó en las redes sociales: que la separación se produjo por su vínculo con las hijas de la artista.

La ruptura se conoció oficialmente días después de que la cantante revelara que ambos ya no compartían el mismo proyecto de vida. Sin embargo, tras sus declaraciones en distintos programas, comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia el cordobés.

Según contó Ángel de Brito en el programa LAM (América), Luck Ra le envió mensajes para aclarar la situación y expresar su malestar por las críticas que estaba recibiendo.

"Estaba un poco enojado con el tema de que lo criticaban porque no se bancaba a las hijas", relató el conductor.

De acuerdo con De Brito, el músico explicó que siempre mantuvo una buena relación con las niñas y que la decisión de poner fin al noviazgo nunca estuvo relacionada con ellas.

"Yo con las nenas tengo una relación. De hecho, yo tuve un padrastro, mi mamá tuvo otra pareja y entiendo perfectamente cómo es esa situación", expresó el cantante.

Además, fue contundente al desmentir los rumores.

"No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas. Entiendo perfectamente todo este conflicto. No había ningún tipo de competencia interna ni ningún problema de esa naturaleza", afirmó.

Qué dijo La Joaqui sobre la separación

La Joaqui confirmó la ruptura a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y sin conflictos personales.

"Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", escribió.

La cantante agregó que ambos eligieron caminos diferentes de cara al futuro, aunque conservarán el cariño por la historia compartida.

"Son deseos de un futuro y etapa distintas. Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", sostuvo.

Más tarde, en una entrevista con Intrusos (América), profundizó sobre los motivos de la separación y explicó que las diferencias estaban relacionadas con los proyectos personales de cada uno.

"Ya estoy en mis 30, quiero una familia, me quiero casar y él quiere vivir cosas lógicas de un pibe de 27 años y está bien, no lo vuelve un villano", expresó.

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