Soledad Silveyra le reveló a Mirtha Legrand que no está bien de salud

La actriz Soledad Silveyra compartió un emotivo testimonio sobre el difícil momento de salud que atraviesa desde hace seis meses. Lo hizo durante su participación en La Noche de Mirtha, el programa conducido por Mirtha Legrand por la pantalla de El Trece, donde respondió con absoluta franqueza cuando la conductora le preguntó por su estado físico.

Sentada junto al conductor y actor José María Listorti, el periodista Leo Montero y la humorista Evelyn Botto, Silveyra no esquivó la consulta y respondió con una frase que marcó el tono de toda la conversación: "Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud".

A partir de ese momento, la actriz reconstruyó una serie de acontecimientos que comenzaron con un accidente aparentemente menor y que terminaron condicionando su vida personal y profesional. Su relato estuvo atravesado por el dolor físico, la imposibilidad de desarrollar actividades cotidianas y el profundo impacto emocional que significó la muerte de Luis Brandoni, con quien compartió el escenario durante un año y medio.

La caída que derivó en una fractura

Silveyra explicó que todo comenzó cuando regresó de pasar una semana en un spa de Punta del Este. Al llegar, tropezó con una valija y sufrió una caída que, en un primer momento, no pareció revestir gravedad.

Sin embargo, con el paso de los días descubrió que el accidente le había provocado una fractura en la sexta vértebra lumbar. "Yo no sabía que estaba quebrada", contó durante la entrevista.

Pese a esa lesión, continuó trabajando durante diez días sobre el escenario sin conocer el verdadero alcance del daño físico que había sufrido. La actriz recordó que en ese período protagonizaba la obra Quién es quién junto a Luis Brandoni, espectáculo en el que ambos permanecían solos en escena y que, según relató, había consolidado entre ellos una excelente relación profesional y personal.

Diez funciones con la espalda fracturada

Durante la charla, Silveyra explicó que, aun con fuertes dolores, decidió seguir realizando funciones. Según contó, esa decisión estuvo influenciada por el compromiso que ambos mantenían con el espectáculo.

"Estábamos los dos solitos durante un año y medio, con una relación fantástica", recordó al hablar de su vínculo con Brandoni. También explicó que el actor prefería no suspender las presentaciones.

"Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía", señaló. Finalmente, cuando el dolor se volvió imposible de soportar, decidió interrumpir las funciones.

De acuerdo con su relato, esa decisión llegó recién al décimo día de convivir con la fractura.

El recuerdo de Luis Brandoni

La conversación también estuvo marcada por la emoción al recordar lo ocurrido inmediatamente después de que ella suspendiera las funciones.

Silveyra relató que al día siguiente de esa decisión Luis Brandoni sufrió una caída en su casa. El actor se golpeó la cabeza y desarrolló un hematoma.

Una semana después falleció como consecuencia de ese golpe. Conmovida, la actriz expresó: "O sea que la alegría enorme que me queda de Quién es quién es que la obra se levantó por Solita, no por Beto". Luego añadió: "Qué maravilla de actor, qué maravilla", mientras Mirtha Legrand acompañaba sus palabras con evidente emoción.

Silveyra también lamentó profundamente no haber podido participar del homenaje que el ambiente teatral le rindió a Brandoni durante los Premios Pinti, celebrados en el Teatro Colón. Explicó que había aceptado entregar un premio, pero su estado físico le impidió recorrer las grandes distancias que exige el edificio.

"No tomé en cuenta que era en el Colón. Y cuando... no, muchísimo se camina", comentó.

La enfermedad que condiciona su vida cotidiana

Además de la fractura lumbar, la actriz explicó que padece una trocanteritis, una inflamación que afecta los tendones y músculos que se insertan en la cadera.

Según detalló, se trata de una afección que integra el grupo de las tendinitis y cuya recuperación resulta particularmente lenta y compleja. "Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. Las tendinitis son jorobadas", explicó mientras señalaba la zona afectada.

Silveyra contó que actualmente recibe tratamiento mediante un parche analgésico, luego de que sus médicas, entre ellas su cuñada, que es neumonóloga, y la doctora Roura, decidieran suspender toda la medicación oral para protegerle el estómago.

"Si no, no sé cómo estaría", reconoció. Consultada sobre la posibilidad de una solución definitiva, respondió con contundencia.

"No, no hay. Que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad", afirmó. Luego describió la frustración que siente cuando recibe recomendaciones para continuar caminando a pesar del dolor. "Viste cuando uno está mal y te dicen 'poné voluntad'. Bueno, caminá aunque te duela, pero es que no puedo", expresó.

La esperanza de volver al escenario

Hacia el final de la entrevista, Soledad Silveyra dejó de lado por un momento las dificultades físicas y habló de su mayor deseo para los próximos meses. La actriz manifestó su intención de regresar a los escenarios durante el verano y confesó cuánto extraña el contacto con el público.

"Los extraño horrores a la gente. Cómo se extraña", dijo al referirse al escenario, espacio en el que ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional.

En ese momento, Mirtha Legrand recordó que Silveyra trabaja de manera ininterrumpida desde los 15 años, un dato que la actriz confirmó sin dudar y que refleja la extensa trayectoria artística que continúa esperando retomar una vez que logre superar el complejo cuadro de salud que atraviesa.