"Flechazo": Revelaron que Marcelo Gallardo tuvo un romance secreto con una modelo

El nombre de Marcelo Gallardo vuelve a instalarse en la agenda mediática, aunque esta vez no por cuestiones estrictamente deportivas. Según trascendió en medios uruguayos, el ex director técnico de River Plate habría protagonizado un romance con la modelo Eliana Díaz durante el último verano en Punta del Este.

El acercamiento se habría producido a comienzos de 2026, en un contexto particular: Gallardo se encontraba en el principal balneario del país vecino llevando adelante la pretemporada junto a su equipo. Fue en ese marco, atravesado por la actividad profesional pero también por la dinámica relajada del entorno veraniego, donde se habría dado el encuentro con Díaz.

La coincidencia en tiempo y espacio derivó, según las versiones difundidas, en una relación que avanzó de manera progresiva, siempre bajo estricta reserva.

Bajo perfil y encuentros discretos

Uno de los aspectos más destacados del vínculo fue el manejo cuidadoso de la exposición pública. De acuerdo a testigos, la pareja fue vista en distintos puntos de Punta del Este, aunque siempre procurando mantener un perfil bajo.

Las apariciones conjuntas se habrían caracterizado por:

Encuentros en lugares alejados de la alta visibilidad mediática

Actitudes discretas para evitar ser fotografiados o reconocidos

Movimientos coordinados que reducían la exposición pública

Estos elementos contribuyeron a que la relación se mantuviera fuera del radar mediático durante varias semanas, pese a desarrollarse en uno de los destinos turísticos más concurridos de la región.

El hermetismo, sin embargo, no fue absoluto. Con el paso del tiempo, algunos testimonios comenzaron a circular, dando cuenta de la cercanía entre Gallardo y Díaz en distintos ámbitos del balneario.

Un vínculo breve y sin conflicto

A pesar de haber avanzado durante algunas semanas, el romance no se habría extendido en el tiempo. Las mismas fuentes señalan que la relación habría finalizado recientemente, en un clima de cordialidad.

No se registraron episodios conflictivos ni situaciones que sugieran una ruptura problemática. Por el contrario, el cierre del vínculo habría sido:

En buenos términos

Sin conflictos entre las partes

Con discreción, al igual que su զարգացման

Este desenlace refuerza la idea de un vínculo circunstancial, ligado al contexto específico en el que se originó y que no trascendió más allá de ese período.

El perfil de Eliana Díaz

En paralelo a la repercusión del caso, también cobró visibilidad la figura de Eliana Díaz. La modelo uruguaya, de 28 años, cuenta con una trayectoria que combina distintas facetas dentro y fuera del mundo de la moda.

Entre los aspectos más relevantes de su perfil se destacan:

Participación en certámenes de belleza , donde ganó notoriedad

, donde ganó notoriedad Actividad en el rubro inmobiliario , ampliando su campo profesional

, ampliando su campo profesional Presencia en eventos internacionales de moda, consolidando su proyección

Este recorrido le permitió posicionarse como una figura reconocida en su país, con proyección en ámbitos vinculados tanto a la estética como a los negocios.