Así fue el último adiós a Samuel "Chiche" Gelblung

Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles a los 82 años, después de permanecer internado en el Sanatorio de los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, debido a una complicación en su cuadro de insuficiencia respiratoria. Tras conocerse su fallecimiento, familiares y seres queridos comenzaron el proceso de despedida de una de las figuras más reconocidas de la televisión, la radio y el periodismo argentino.

El último adiós tuvo como escenario inicial la sala velatoria de la AMIA, en Villa Crespo, donde durante la mañana comenzaron a acercarse familiares, amigos, colegas y distintas figuras que compartieron con Gelblung diferentes momentos de su extensa trayectoria profesional.

El velatorio en la sala de la AMIA

La sala de la AMIA recibió durante la jornada a quienes quisieron acompañar a la familia y despedir personalmente al periodista. El velatorio comenzó durante la mañana y estuvo marcado por la presencia de figuras vinculadas al periodismo, la televisión y el espectáculo, ámbitos en los que Gelblung desarrolló buena parte de su carrera.

Entre los primeros en llegar estuvo Gustavo Sofovich, quien además envió una corona en nombre propio y de su padre. También se hicieron presentes Graciela Alfano, Mariano Iúdica, Pilar Smith, Nacho Otero, Susana Roccasalvo y Julio Bárbaro, entre otros.

La llegada de los allegados se produjo en un marco de acompañamiento a la familia. Familiares, amigos y colegas fueron pasando por la sala de la AMIA para participar de la despedida y compartir los momentos finales antes del traslado de los restos.

Durante el velatorio se vivieron momentos de profunda emoción entre las personas que conocieron a Gelblung a lo largo de su extensa carrera. Las imágenes de la despedida mostraron precisamente ese movimiento de familiares, amigos y compañeros de profesión que se acercaron para acompañar a los seres queridos del periodista.

La presencia de distintas figuras de los medios y del espectáculo reflejó los numerosos vínculos profesionales y personales que Samuel "Chiche" Gelblung construyó durante sus años de actividad.

El cortejo hacia La Tablada

Luego de varias horas de despedida en Villa Crespo, el cortejo fúnebre partió a las 15 con destino al cementerio de La Tablada. El traslado marcó el segundo momento de una jornada atravesada por la emoción y el recuerdo. Desde la sala velatoria de la AMIA, donde familiares, amigos y colegas habían acompañado al periodista, los restos fueron trasladados hacia el cementerio para la ceremonia final.

En La Tablada se llevó adelante la última ceremonia, en un ámbito reservado principalmente para familiares y personas muy cercanas a Chiche Gelblung.

De esta manera, la despedida comenzó con una instancia abierta al acompañamiento de figuras vinculadas con su extensa trayectoria y concluyó con una ceremonia de carácter más íntimo, destinada fundamentalmente a quienes integraban su círculo más cercano.

Una salud que había generado preocupación

La muerte de Gelblung se produjo después de varios años en los que su estado de salud había sido motivo de preocupación para su entorno familiar y sus seguidores. Durante ese período, el periodista atravesó sucesivas internaciones vinculadas con diferentes problemas médicos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2020, cuando permaneció varios días en terapia intensiva debido a un cuadro crítico de sepsis y neumonía. Aquella situación representó un fuerte impacto para su entorno y puso nuevamente en primer plano sus problemas de salud.

Dos años después, en 2022, debió ser ingresado de urgencia a raíz de complicaciones relacionadas con una infección urinaria, en el marco de una operación que estaba programada.

La sucesión de episodios médicos continuó hacia finales de 2023, cuando otro problema de salud obligó a Gelblung a permanecer internado debido a una insuficiencia renal. Los antecedentes muestran una etapa marcada por diferentes dificultades médicas, aunque el periodista mantuvo durante esos años una característica que había acompañado su personalidad y su desempeño profesional.

El regreso constante a la radio y la televisión

Pese a los sucesivos problemas médicos y las internaciones que atravesó, Gelblung mantuvo su vínculo con el trabajo. Fiel a su vocación y a su personalidad hiperactiva, según la información brindada, el periodista encontraba la manera de recibir el alta y reincorporarse prácticamente de inmediato a sus compromisos.

La radio y la televisión continuaron formando parte de su actividad pese a los distintos episodios de salud. Esa capacidad de regresar rápidamente a sus tareas se convirtió en una constante frente a los problemas médicos que había atravesado durante los últimos años.

Su entorno y sus seguidores habían recibido así sucesivas alertas por su estado de salud, pero cada recuperación había permitido que retomara sus actividades profesionales. La última internación, sin embargo, tuvo un desenlace diferente.

Una última internación con final trágico

Gelblung se encontraba internado en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, a causa de una complicación de su cuadro de insuficiencia respiratoria. Finalmente, murió este miércoles a los 82 años.

La noticia dio paso a una jornada de despedida que comenzó en Villa Crespo y continuó en La Tablada. Primero fueron los familiares, amigos y colegas quienes se acercaron a la sala de la AMIA. Luego, a las 15, el cortejo trasladó los restos del periodista hacia el cementerio.