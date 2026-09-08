Así se enteró La Joaqui de la dolorosa traición de Luck Ra: "Una prostituta..."

Después de su cruce público en redes sociales, se conocieron nuevas y polémicas versiones sobre la separación de los cantantes Luck Ra y La Joaqui que involucran faltas de respeto y hasta una infidelidad.

De acuerdo con la información que reveló Yanina Latorre en su ciclo Sálvese quien pueda (América TV), el distanciamiento no habría sucedido en buenos términos, como había declarado en aquel entonces La Joaqui, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Ella terminó asumiendo que él no la quería, que solo tenían una gran conexión sexual", expresó la conductora, quien aseguró haber hablado con el círculo íntimo de la cantante de música RKT.

Luck Ra habría invitado a La Joaqui a sumarse a un viaje en España con sus amigos, bajo la promesa de pasar un buen momento juntos: "En Madrid ella la pasó para la mierda. Él la invitó bajo la promesa de un viaje romántico, le mandó un ramo de flores y ella hizo la valijita y se fue. Ella estaba pasando un muy mal momento económico porque ella está terminando un vínculo comercial con alguien. Tuvo que pagar una deuda", contó.

El drama comenzó desde su llegada al país, ya que, según explica Latorre, nadie la fue a retirar, ni tampoco le dieron el número correcto de la clave del lugar donde se estaba hospedando su pareja, por lo que no podía ingresar al departamento.

Cuando por fin logró entrar, el panorama no era nada semejante a lo romántico: "Comida toda tirada, diseminada, vieja de tres días. Vómitos en el piso y en los sillones. Todo un quilombo lleno de alcohol", describió Yanina, quien contó que La Joaqui tuvo que entrar a todas las habitaciones hasta encontrar a su pareja.

Finalmente, la separación ocurrió a los cuatro días de su llegada: "Él la dejó delante de todos los amigos. La echó como a un perro". "Ella no tenía ni para el Uber. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia de Argentina para que le paguen el Uber", reveló.

La Joaqui se enteró de una supuesta infidelidad de Luck Ra

Según Yanina, el drama de la cantante no finalizó una vez en Argentina, sino que se enteró de una situación que la shockeó aún más que la separación. "Cuando ella está en el aeropuerto esperando, empieza a mirar sus mensajes de Instagram y una chica de la nada, con pruebas, le empieza a escribir. Una prostituta le cuenta que él, esos cuatro días que estuvo en Ibiza con los amigos, alquilaron un barco y contrataron tres prostitutas", contó.

"Ahí le bajó toda la ficha y le contaron todo lo que hacía, y que él hasta se chapaba a los amigos a cambio de un cigarrillo. Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban. La idea era averiguar el nombre, pero nadie me lo quiere decir porque no la quiere vender a la chica porque es su laburo", relató Latorre.

"Y la chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos", cerró.