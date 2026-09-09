Soledad Silveyra continúa internada y evalúan su operación

Soledad Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó una fractura de pelvis. La actriz permanece bajo observación mientras los profesionales que siguen su evolución analizan nuevamente el tratamiento que deberá afrontar.

En un primer momento, los médicos habían determinado que no era necesario ni posible realizar una cirugía, por lo que la alternativa planteada era continuar con el proceso de recuperación mediante reposo y, eventualmente, una internación domiciliaria. Sin embargo, el panorama cambió en las últimas horas y la posibilidad de una intervención quirúrgica volvió a quedar bajo análisis.

La novedad fue difundida por Marcela Coronel, quien se comunicó con Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz. Según explicó al aire de Primicia Ya, por América, los especialistas convocaron a una junta médica para determinar si finalmente Silveyra deberá ser operada. La evaluación médica representa un cambio respecto de lo informado inmediatamente después del accidente, cuando la familia había señalado que la actriz debía afrontar una recuperación prolongada y que la lesión no era operable.

La fractura de pelvis

La lesión que mantiene internada a Soledad Silveyra se produjo luego de una fuerte caída en su domicilio. Como consecuencia del accidente, la actriz sufrió una fractura de pelvis y posteriormente fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde permanece internada.

Durante las primeras horas posteriores al episodio, la información aportada por su hijo indicaba que el objetivo era resolver las condiciones para que pudiera continuar su recuperación fuera del centro médico.

"Está internada hasta resolver la internación domiciliaria", había explicado Baltazar Jaramillo a TN Show. En ese momento, además, el hijo de la actriz había anticipado que el proceso sería extenso debido a las características de la lesión. "Va a ser una muy larga recuperación ya que no es operable", había señalado.

Esa definición, sin embargo, quedó ahora sujeta a una nueva evaluación. La posibilidad de una intervención volvió a aparecer luego de que los especialistas convocaran a una junta médica destinada a analizar el cuadro y determinar los pasos a seguir.

Una junta médica definirá los próximos pasos

El cambio en el escenario fue explicado por Marcela Coronel a partir de la comunicación que mantuvo con el hijo de la actriz.

"Al principio le dijeron que no se podía operar y que tenía que hacer reposo en su casa, pero hablé con su hijo Baltazar y me dijo que tal vez sí pueda operarse. Así que están en eso", contó la periodista al aire de Primicia Ya.

De acuerdo con esa información, los médicos se encuentran evaluando nuevamente la situación y la decisión final dependerá de la junta médica convocada para determinar si es necesario realizar una intervención quirúrgica.

Por el momento, Silveyra continúa internada en el Sanatorio Otamendi, mientras los especialistas analizan su estado y las alternativas para continuar con su recuperación.