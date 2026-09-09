Mirtha Legrand seguirá internada: qué dice el parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 9 de septiembre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en la institución y continúa acompañada por sus familiares.

De acuerdo con el comunicado emitido por el centro médico, la conductora evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Además, el informe confirma que continúa internada en una habitación común, acompañada por su familia. El parte lleva la firma del director médico del Sanatorio Mater Dei, Dr. Enrique Eschagüe, y constituye la comunicación oficial de la institución respecto de la evolución de la conductora.

El contenido del informe señala:

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente .

. No presenta complicaciones de su cuadro respiratorio .

. Continúa internada en una habitación común .

. Permanece en compañía de su familia.

Evolución favorable y sin complicaciones

La información difundida por el Sanatorio Mater Dei destaca como principal aspecto de la actualización la evolución favorable de Mirtha Legrand. El comunicado precisa que esta evolución se desarrolla sin complicaciones de su cuadro respiratorio, dato que forma parte central del nuevo informe médico.

La conductora permanece en una habitación común, de acuerdo con la información oficial brindada por la institución. La actualización permite conocer que continúa internada y que atraviesa esta etapa acompañada por sus familiares.

El parte médico mantiene de esta manera como eje la evolución de su cuadro respiratorio y las condiciones en las que continúa internada.

El acompañamiento de la familia

Otro de los puntos incluidos expresamente en el comunicado es el acompañamiento familiar. El Sanatorio Mater Dei informó que Mirtha Legrand continúa en una habitación común, en compañía de su familia, detallando así las condiciones en las que permanece durante su internación.

La referencia al acompañamiento familiar forma parte del parte difundido este miércoles y acompaña la información sobre su evolución favorable y la ausencia de complicaciones vinculadas con el cuadro respiratorio.

El comunicado institucional concentra de esta manera la información en tres aspectos: la evolución favorable de la conductora, la ausencia de complicaciones y su permanencia en una habitación común junto a sus familiares.

El agradecimiento del Sanatorio Mater Dei

El centro médico también hizo referencia a los mensajes que recibió durante estos días en relación con el estado de salud de la conductora. En ese sentido, desde el Sanatorio Mater Dei expresaron su agradecimiento por las muestras recibidas y señalaron: "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten".

El mensaje fue incluido en el comunicado difundido este miércoles, como parte de la actualización oficial sobre la situación de Mirtha Legrand.

De esta manera, la institución no solo informó sobre la evolución del cuadro respiratorio y las condiciones de internación, sino que también agradeció las expresiones de respeto y cariño recibidas durante estos días.

Cuándo será el próximo parte médico

El Sanatorio Mater Dei también estableció cuándo se conocerá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora. Según informó la institución, de no mediar cambios, el próximo parte médico será emitido el viernes.

El centro médico aclaró además que el parte oficial del Sanatorio Mater Dei constituye el único medio de comunicación de la institución respecto del estado de salud de Mirtha Legrand.

El comunicado precisa: "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

La aclaración establece, de este modo, cuál será la vía oficial para conocer las próximas novedades sobre la evolución de la conductora.