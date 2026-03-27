¡Atención ARMY! BTS confirma su debut histórico en Argentina: todo lo que querés saber

El fenómeno global del K-pop suma un capítulo histórico en la región: BTS confirmó su debut oficial en Argentina con dos presentaciones en el marco del "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'", una gira que ya se perfila como la más grande de su carrera.

El grupo se presentará el viernes 23 y sábado 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata, en shows que serán producidos por DF Entertainment. Se trata de un hito largamente esperado por el fandom local, que durante años aguardó la llegada del grupo con conciertos propios.

Una gira global sin precedentes

El tour "ARIRANG" representa un nuevo salto en la dimensión artística y comercial de BTS. La gira recorrerá:

34 regiones a nivel global

Más de 80 shows

Un escenario inmersivo de 360 grados

Este despliegue técnico y logístico busca colocar al público en el centro de la experiencia, reforzando el vínculo directo entre la banda y sus seguidores.

El regreso a los escenarios también marca un momento clave en la trayectoria del grupo tras el fenómeno de "PERMISSION TO DANCE ON STAGE", consolidando su presencia como uno de los principales referentes del entretenimiento global.

Impacto internacional y demanda masiva

Antes de su llegada a Latinoamérica, BTS ya dejó su huella en otros mercados con cifras contundentes. La banda logró agotar 41 fechas en estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, vender cerca de 2,4 millones de entradas y agregar nuevas funciones por alta demanda en ciudades como Tampa, Stanford y Las Vegas.

Estos números reflejan el alcance global del grupo y anticipan una fuerte demanda para las fechas en Argentina.

El debut en Argentina: un momento histórico

La llegada de BTS al país no solo representa un recital más dentro de una gira internacional, sino que constituye un evento histórico para el público argentino, que tendrá por primera vez la oportunidad de ver en vivo a la banda en un show propio.

El grupo está integrado por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook y su presencia en el escenario del Estadio Único de La Plata simboliza la consolidación del K-pop en la región y el reconocimiento del mercado latinoamericano como una plaza clave dentro de las giras globales.

Cómo será la venta de entradas

Las entradas para los shows en Argentina estarán disponibles a través de la plataforma AllAccess y se comercializarán en dos etapas diferenciadas.

Etapas de venta:

Preventa exclusiva ARMY MEMBERSHIP: Martes 7 de abril desde las 10:00

Venta general: Viernes 10 de abril desde las 10:00



Para acceder a la preventa, los fans deberán cumplir con un requisito fundamental: contar con la membresía GLOBAL y registrarse previamente en Weverse antes del jueves 2 de abril a las 16:00.

Además, al momento de la compra se solicitará:

Un número de membresía de 9 dígitos

Este número debe comenzar con "BA"

Solo quienes completen este proceso podrán acceder a la instancia anticipada de compra.

La etapa latinoamericana del tour

La gira "ARIRANG" tendrá una amplia presencia en América Latina, con fechas confirmadas en cinco países. El recorrido regional será el siguiente:

2 y 3 de octubre: Bogotá (Estadio El Campín)

Bogotá (Estadio El Campín) 9 y 10 de octubre: Lima (Estadio San Marcos)

Lima (Estadio San Marcos) 16 y 17 de octubre: Santiago (Estadio Nacional)

Santiago (Estadio Nacional) 23 y 24 de octubre: Buenos Aires (Estadio Único de La Plata)

Buenos Aires (Estadio Único de La Plata) 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo (Estádio do MorumBIS)

Antes de este tramo, el tour comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y continuará por Asia y Australia hacia fines de 2026 y comienzos de 2027.