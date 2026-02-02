Bad Bunny cuestionó las políticas migratorias de Trump en los Grammy 2026 con un discurso que resonó en toda América Latina

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más destacados de los Grammy 2026 al utilizar el escenario para criticar con dureza las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. El músico puertorriqueño, que hizo historia al convertirse en el primer artista de habla hispana nominado en las categorías de Mejor Álbum, Mejor Canción y Mejor Grabación del Año, transformó su discurso de agradecimiento en una declaración política que generó una ovación inmediata del público.

Tras ganar el premio a Mejor álbum de música urbana, el artista tomó el micrófono y expresó: "Antes de agradecerle a Dios, quiero decir fuera ICE", en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en el marco del clima político y social que atraviesa el país bajo la administración de Trump.

La frase fue recibida con una prolongada ovación en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, que incluyó la adhesión de figuras del espectáculo como J Balvin, con quien Bad Bunny se reconcilió recientemente tras un período de distanciamiento.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos", continuó el músico, conocido como el Conejo Malo. En un tono reflexivo, agregó: "Es difícil no odiar en estos días. Y estuve pensando que a veces nos contaminamos. El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

El mensaje cerró con un llamado a la unidad: "Tenemos que ser diferentes. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. Nosotros no odiamos, amamos a nuestra gente, a nuestra familia. Y esa es la forma de hacerlo". El público respondió con una fuerte muestra de apoyo a sus palabras.

Ca7riel y Paco Amoroso, presencia argentina en la gala

La ceremonia también tuvo protagonismo argentino. Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron el Grammy a Mejor álbum de rock latino o rock alternativo por Papota, marcando su regreso a la escena pública tras un receso iniciado a fines del año pasado.

El discurso de aceptación estuvo a cargo de Paco Amoroso, quien agradeció a la organización, a Sony, a sus fans, a sus familias y dedicó el premio a la Argentina y a Latinoamérica. A diferencia de otras presentaciones, el dúo optó por un perfil bajo durante la premiación.

Una noche histórica en los Grammy 2026

La 68.ª edición de los premios Grammy se realizó este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y distinguió a las producciones publicadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. La ceremonia fue conducida por Trevor Noah y contó con actuaciones en vivo de artistas como Justin Bieber, Lady Gaga y Sabrina Carpenter.

La Argentina tuvo una presencia destacada con las nominaciones de Nicki Nicole y Trueno en la categoría Mejor álbum de música urbana, además de Ca7riel & Paco Amoroso y Fito Páez en el rubro de rock latino.

Entre los grandes ganadores de la noche se destacó nuevamente Bad Bunny, quien obtuvo el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Al recibir el galardón, el artista se emocionó hasta las lágrimas y eligió dar su discurso casi íntegramente en español, reivindicando sus raíces: "Gracias, mamá, por parirme en Puerto Rico", expresó visiblemente conmovido.

La repercusión del mensaje del músico trascendió el ámbito artístico y tuvo eco en distintos países de América Latina, donde el debate migratorio y los derechos de las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos son seguidos con atención, también en provincias del interior argentino como Catamarca, donde la cultura popular suele reflejar y amplificar estos debates regionales.