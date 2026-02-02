¿Quién es la artista que conquistó el corazón del Presidente?

La escena política y el mundo del espectáculo se han visto sacudidos por la revelación de la periodista Nancy Duré, quien sorprendió al anunciar que el jefe de Estado, Javier Milei, está iniciando una relación sentimental con la cantante y compositora Roxy Leone.

Esta información no solo marca un nuevo capítulo en la vida privada del mandatario, sino que descarta de manera tajante una vuelta con su anterior pareja, la humorista Fátima Flórez. Según los datos aportados por la comunicadora, quien mantuvo contacto directo con la artista para validar la información, el supuesto vínculo actual entre el Presidente y Flórez es meramente una estrategia para los medios de prensa. Leone fue enfática al respecto, señalando que entre Milei y la humorista solo existe una bonita amistad, calificando cualquier otra versión como un invento mediático, especialmente tras los rumores que escalaron luego de un viaje del mandatario a Mar del Plata.

Trayectoria y perfil de la protagonista

Roxy Leone no es una figura nueva en el ambiente artístico, sino una profesional con un camino consolidado. Posee una sólida carrera de más de veinte años que respalda su perfil público en las facetas de cantante, compositora y actriz. Durante gran parte de su trayectoria, la artista residió en México, país donde logró consolidar su carrera dentro de la música tropical con gran éxito. En el ámbito local argentino, su salto a la fama se produjo tras su recordado paso por el programa Pasión de Sábado, lo que le permitió construir una base de seguidores que hoy supera los ciento cincuenta y ocho mil usuarios en sus redes sociales oficiales.

La propia Leone manifestó que este noviazgo no es algo reciente, sino que ambos llevan mucho tiempo juntos, manteniendo el vínculo lejos del escrutinio público. El inicio de esta relación se habría visto facilitado por coincidencias previas en diversas apariciones públicas y de carácter radial, donde ambos protagonistas compartieron espacios de trabajo. Como gesto de respaldo en la era digital, se ha señalado que el presidente sigue a la cantante de cumbia en su cuenta oficial de Instagram, un detalle que no pasó desapercibido para los analistas del espectáculo.

Pese a la confirmación de la noticia, la artista expresó su firme deseo de mantener el noviazgo en el ámbito privado hasta poder conversar formalmente con el mandatario sobre la exposición de la relación. Asimismo, Leone compartió lo complejo que resulta lidiar con la presión mediática y las constantes falsedades que circulan sobre la figura del jefe de Estado, buscando proteger la integridad de una unión que, tras meses de reserva, finalmente sale a la luz pública.