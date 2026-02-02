Las Guerreras Doradas llegan a Catamarca con un show interactivo para toda la familia

El próximo viernes 19 de febrero, la ciudad de Catamarca recibirá un evento sin precedentes para el público infantil y juvenil. A las 19:00 horas, el Salón Piro Huasi, ubicado en Sigfrido Schunk 1451, se convertirá en el epicentro de Las Guerreras Doradas del K-Pop. Este espectáculo teatral y musical representa el paso definitivo de una historia que conquistó las pantallas de niños y niñas alrededor del mundo hacia un formato presencial y tangible.

La propuesta se destaca por su carácter innovador, alejándose del teatro convencional para ofrecer una experiencia que integra música en vivo, coreografías originales, el uso de una pantalla gigante y efectos especiales de última generación. El objetivo es claro: que los asistentes no sean meros espectadores, sino que se conviertan en parte activa de la narrativa desde el primer minuto.

La trama del show plantea un conflicto fantástico que requiere de la colaboración del público. La historia narra cómo los demonios han logrado escapar del mundo animado y amenazan con robar la energía musical de la ciudad. Ante este escenario, los presentes son convocados a participar en una verdadera experiencia de caza-demonios.

Dentro de esta dinámica, el guion establece que cantar y bailar son las herramientas fundamentales para vencer a la oscuridad. De esta manera, el espectáculo logra fusionar el entretenimiento con la participación directa, permitiendo que las protagonistas y el público unan fuerzas para salvar la armonía de la ciudad a través del ritmo y la energía colectiva.

Más allá del despliegue técnico y la estética inspirada en el género K-Pop, la obra profundiza en una narrativa cargada de contenido pedagógico y emocional. Las integrantes de Huntr/x llevan adelante una historia centrada en pilares como la amistad como motor para superar adversidades, la valentía frente a los miedos externos e internos y la autoaceptación, transmitiendo el mensaje de que no es necesario ocultar la identidad propia para convertirse en héroes o heroínas.

El show busca fomentar la participación del público infantil mientras transmite un mensaje positivo sobre la importancia de ser uno mismo, consolidándose como una opción ideal para disfrutar en el entorno familiar.

Información útil y puntos de venta

Para quienes deseen asistir a este evento único, la organización ha dispuesto toda la información necesaria para el acceso: