Raíces en alto: el elenco catamarqueño que representará al país en el exterior

La provincia de Catamarca y la República Argentina tendrán una representación de excelencia en el ámbito de la danza internacional. La Compañía de Danzas MERAKI ha sido seleccionada para formar parte del "XI Encuentro Internacional del Sol", un prestigioso festival folclórico que se desarrollará entre el 10 y el 16 de febrero de 2026. El itinerario llevará al elenco por los escenarios de Cartagena de Indias y Barranquilla, dos ciudades colombianas clave para el intercambio artístico de la región. Esta participación se presenta como una oportunidad invaluable para visibilizar la cultura argentina, fortaleciendo lazos y compartiendo las tradiciones locales ante públicos internacionales.

La propuesta de MERAKI se sostiene sobre una base profundamente identitaria, donde la danza se convierte en un lenguaje de fortaleza, pertenencia y lucha. Desde la compañía destacan que el proyecto pone en valor el rol de la mujer como gestora de cultura y portadora de raíces. Para reflejar la diversidad cultural del país, el elenco presentará un repertorio que abarca desde la danza tradicional y las vidalas hasta el chamamé y el tango.

Entre las obras coreográficas de fuerte contenido simbólico que subirán a escena se encuentran:

Mujer, Pueblo y Cantora a Mercedes Sosa

Mujer y Danza - Cuerpos EnRaiZados

Abrazando mi Raíz

Tango Arrabalero

Bajo la dirección de la licenciada Magali Tolaba Beltrán, el equipo de bailarinas encargado de esta misión cultural está integrado por María Virginia Rodríguez, Melina del Valle Tolaba y Mía Abigail Jalil.

Con una trayectoria marcada por el compromiso artístico y la memoria cultural, estas profesionales llevarán a Colombia una propuesta que combina el arte del movimiento con la identidad catamarqueña, reafirmando el valor de nuestras tradiciones en el mapa global.