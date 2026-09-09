Banfield eliminó a Riestra por penales y está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina

Banfield fue superior a su rival durante la mayor parte del partido, pero tuvo que esperar hasta la definición por penales para demostrarlo, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario con Deportivo Riestra y vencerlo por 7-6 en los penales, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, Riestra se puso en ventaja a los 45 minutos del primer tiempo con gol del carrilero Ángel Stringa, mientras que el volante Tomás Adoryan pudo igualar a los cinco minutos de la segunda parte.

Ya en los penales, el arquero Diego "Ruso" Rodríguez fue el héroe de la noche al tapar el tiro del defensor Carlos Quintana, en una tanda marcada por la efectividad: para el "Taladro" marcaron los delanteros Alexander Machado y Federico Anselmo, el volante Favio Álvarez, el defensor Nicolás Meriano, el propio Diego Rodríguez, el mediocampista Tomás Adoryan y el defensor Brandon Oviedo.

Para el "Malevo" marcaron desde el punto del penal los defensores Mariano Bracamonte y Facundo Miño, los atacantes Nicolás Benegas y Tomás González, el volante Milton Céliz y el lateral Pedro Ramírez.

Con el triunfo, Banfield avanzó a la semifinal de la copa nacional, instancia en la que se medirá con el ganador entre Racing y Boca, cuya participación en cuartos de final está atada a la denuncia por inclusión indebida elevada por Vélez, con día, estadio y horario a confirmar.

En un primer tiempo parejo y de ida y vuelta, Banfield fue superior y tuvo una nutrida cantidad de jugadas de peligro, aunque Riestra pudo golpear en una de las pocas veces en las que pisó el área rival.

La primera llegada del partido fue de Banfield, a los tres minutos, con un remate lejano del mediocampista Lautaro Gómez, que salió centralizado y fue contenido por el arquero Marino Arzamendia.

Dos minutos más tarde, un centro al segundo palo fue bajado dentro del área por el delantero Anthony Alonso para la aparición del defensor Ignacio Gariglio, que llegó tarde y no pudo empujar la pelota al gol.

A los 11 minutos, un error defensivo del central Nicolás Meriano en el cierre le dejó la pelota al atacante Alexander Díaz, cuya definición de primera no sorprendió al guardameta Diego Rodríguez.

Siete minutos más tarde, un centro al primer palo del carrilero Santiago López García le llegó al mediocampista Tomás Adoryan, que definió fuerte y bajo, pero su tiro fue bloqueado y terminó en un córner.

En ese mismo tiro de esquina, Gómez intentó con un remate olímpico que Arzamendia pudo desactivar sobre su primer poste, de gran manera.

No hubo más llegadas hasta los 40 minutos, cuando el mediocampista Gabriel Obredor pudo llevarse la pelota por el costado derecho para luego meter un centro a la medialuna del área para Alonso, que no pudo definir bien.

Un minuto después, López García encaró desde la banda hacia adentro y tomó por sorpresa a la defensa rival, por lo que pudo llegar hasta el borde del área grande y sacar un zurdazo, contenido en dos tiempos por Marino Arzamendia.

La mejor llegada del primer tiempo se dio a los 43 minutos y estuvo en pies de Gómez, que buscó el ángulo con un zurdazo desde afuera del área, pero el paraguayo Arzamendia llegó a mano cambiada para meter un manotazo salvador.

En tiempo cumplido, un nuevo pelotazo al área del "Malevo" fue bajado de cabeza por Alonso para la llegada del carrilero Ángel Stringa, que abrió el marcador con un remate alto.

Ya en la segunda parte, el dominio del equipo de Troglio continuó y se hizo notar desde el principio, cuando llegó el gol del empate.

Banfield alcanzó el empate en el quinto minuto de la segunda parte y con la misma fórmula que su rival: el delantero Alexander Machado bajó una pelota alta para Tomás Adoryan, que improvisó una tijera para marcar el 1-1.

A los 13 minutos, Gómez pudo desequilibrar por derecha y meter la pelota atrás para el remate a la carrera del defensor Brandon Oviedo, que no pudo darle potencia a su tiro y se lo entregó en las manos a Arzamendia.

Un minuto después, un Adoryan cargado de confianza encaró hacia adentro por el costado izquierdo y sacó un derechazo que buscaba el rincón izquierdo del arquero paraguayo, que detuvo en dos tiempos.

Deportivo Riestra no tuvo llegadas de riesgo en el segundo tiempo hasta los 18 minutos, con un remate bajo por el primer palo de Obredor, que se fue muy cerca del poste.

A los 32 minutos de la segunda parte, luego de una buena jugada colectiva que terminó en un desborde por derecha, el mediocampista Favio Álvarez recibió un centro atrás y tuvo libertad para rematar con la derecha, aunque su tiro salió elevado y desviado.

Diez minutos después, el delantero Tomás González controló en el costado izquierdo del área grande y remató cruzado, generando una gran atajada del "Ruso" Rodríguez sobre su poste izquierdo.