Bill Cosby admitió bajo juramento que drogó mujeres para abusar sexualmente de ellas

El histórico comediante estadounidense Bill Cosby admitió bajo juramento haber drogado a mujeres para abusar sexualmente de ellas, en el marco de una demanda civil presentada por Donna Motsinger, quien lo acusa de haberla violado en 1972.

Según informó el sitio TMZ, Cosby reconoció en una declaración jurada que obtuvo reiteradamente Quaaludes (metacualona), una sustancia sedante que le habría sido recetada por el ginecólogo Leroy Amar, amigo personal del actor. De acuerdo con la documentación judicial, el médico renovó la receta al menos siete veces.

El encuentro en el que se habría gestionado el acceso a la droga ocurrió antes de 1972, durante una partida de póker en la vivienda de Amar, en Los Ángeles. Investigaciones citadas por el medio estadounidense indican que el médico perdió su licencia en California en 1979.

La demanda fue presentada por Donna Motsinger, quien aseguró que fue drogada y violada por Cosby en 1972, cuando trabajaba como mesera en el restaurante Trident, en Sausalito, California. En su testimonio judicial, relató que el actor le dio una pastilla —que confundió con una aspirina— y que quedó inconsciente tras ingerirla. Señaló que despertó al día siguiente en la casa del comediante, vestida únicamente con ropa interior.

Actualmente, Cosby busca que la demanda sea desestimada por la Justicia. No obstante, su situación judicial vuelve a quedar bajo escrutinio público. En 2018, fue condenado en Pensilvania por agresión sexual criminal y permaneció tres años en prisión, hasta que en 2021 la Corte Suprema de ese estado anuló la condena por cuestiones procesales.

Además, en junio pasado, un tribunal civil de Santa Mónica, California, lo condenó a pagar 500 mil dólares a una mujer a la que había agredido sexualmente en 1975, cuando ella tenía 16 años. En 2022, el actor enfrentó otras cinco demandas —también contra la cadena NBC— por presuntas agresiones sexuales cometidas entre 1969 y fines de los años 80, período en el que alcanzó gran popularidad con El show de Bill Cosby.

Aunque había anunciado su regreso a los medios en 2023, desde su liberación mantiene un perfil público bajo. Hasta el momento, más de 60 mujeres —entre ellas la modelo Janice Dickinson y la actriz Lili Bernard— lo acusaron de abuso sexual por hechos ocurridos entre 1965 y 2008, describiendo un mismo patrón: el uso de drogas para someterlas.