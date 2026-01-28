La Asociación Federal de Raíces Criollas excluye al Chaqueño Palavecino tras su actuación con Milei

La Asociación Federal de Raíces Criollas ha tomado una determinación tajante que sacude los cimientos de la música popular argentina: la expulsión definitiva del Chaqueño Palavecino. La medida, comunicada oficialmente el 27 de enero de 2026 a través de la cuenta de Facebook de la entidad, surge tras la participación del cantante junto al presidente Javier Milei en el emblemático Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María. Para la institución, este gesto representa una contradicción directa a los principios fundamentales del folklore, los cuales deben permanecer ligados a la voz del pueblo y distantes de los gobiernos de turno.

Según se detalló en el programa Lape Club Social (América), la decisión no fue un hecho aislado, sino una respuesta a criterios institucionales que la asociación sostiene desde hace más de 50 años. Al compartir escenario con el mandatario, Palavecino habría vulnerado la esencia defensora de la identidad cultural que la institución promueve entre sus artistas consagrados y las nuevas generaciones.

El comunicado argumentó específicamente que la presencia del artista en un escenario compartido con el mandatario resulta absolutamente incompatible con la esencia criolla que la institución ha sostenido desde su fundación.

La defensa del artista y el debate sobre la identidad

La reacción del Chaqueño Palavecino ante la noticia fue inmediata y desafiante, cuestionando la legitimidad de la organización al afirmar que no la conoce ni tiene vínculos con ella y asegurando que no dejará de cantar porque ellos no quieran. El cantante defendió su autonomía artística y su derecho a desear el bienestar del país, sosteniendo que si a este presidente le va bien y al país le va bien, bienvenido sea. De esta manera, el artista buscó relativizar la expulsión y reafirmó que el único juez al que se debe es la gente, desligándose de cualquier etiqueta como actor político.

El conflicto ha reabierto un debate profundo sobre la función del artista en la sociedad y los límites de su libertad individual frente a las responsabilidades simbólicas. Mientras la asociación sostiene que la identidad criolla exige una independencia total del poder político para preservar su pureza popular, Palavecino asegura que su vínculo con el público está por encima de cualquier estructura administrativa.

Este episodio, ocurrido en uno de los festivales más importantes de la Argentina, pone de manifiesto las tensiones existentes entre las decisiones personales de los referentes del folklore y las expectativas de las instituciones que buscan preservar un legado cultural asociado históricamente a una marcada distancia de los espacios de poder.