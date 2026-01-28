Fátima Florez reveló el gusto oculto de Javier Milei por Lali Espósito

En el epicentro de la temporada veraniega, el Teatro Roxy de Mar del Plata se convirtió en el escenario de un evento que trascendió lo puramente artístico para instalarse de lleno en el complejo debate político y social de la Argentina actual. Fátima Florez, protagonista absoluta del espectáculo Fátima Universal, recibió la visita del presidente Javier Milei, con quien compartió un momento musical sobre las tablas que rápidamente se volvió viral. Tras este encuentro que los reencontró frente al público, la humorista brindó declaraciones exclusivas a Lape Club Social Informativo (América), donde desglosó detalles inéditos sobre la intimidad del mandatario y su particular conexión con el mundo del arte.

El gusto musical inesperado: Javier Milei y Lali Espósito

Uno de los momentos de mayor impacto en la entrevista ocurrió cuando surgió el nombre de la estrella pop Lali Espósito. En un contexto de conocida distancia ideológica, Florez sorprendió al revelar que el Jefe de Estado no es ajeno a la obra de la cantante. Según la comediante, aunque Milei no la conocía en profundidad anteriormente, actualmente existen temas específicos de la artista que son de su agrado. Esta revelación generó un revuelo inmediato, pero Fátima se encargó de darle un marco conceptual a esta apertura estética del mandatario.

Para la imitadora, este interés se fundamenta en que Milei posee una sensibilidad muy particular con el fenómeno artístico en todas sus formas. La actriz fue enfática al definirlo no solo como un político, sino como un par dentro del mundo del espectáculo, asegurando que el Presidente es, en esencia, un artista. Esta faceta, según su visión, le permite conectar con la música desde un lugar de apreciación técnica y emocional, más allá de las fronteras políticas que suelen dividir a las figuras públicas.

La narrativa de Florez busca posicionar a Javier Milei en una categoría que excede la investidura tradicional, ubicándolo como una figura con un desplante escénico natural. Al ser consultada sobre si realmente lo considera un artista de raza, la humorista no dudó en calificarlo como un "rockstar". Como sustento de esta afirmación, recordó hitos previos en la trayectoria pública del mandatario, como su participación junto al Chaqueño Palavecino. Florez destacó que Milei no solo se animó a cantar en un recinto de la magnitud de Jesús María, sino que lo hizo con solvencia, enfrentando el desafío que representa un estadio de esas dimensiones y la presión que conlleva actuar frente a una multitud exigente.

Entre la democracia y la gestión: la respuesta a las críticas

Sin embargo, la exposición mediática del Presidente en un teatro marplatense no estuvo exenta de cuestionamientos. Durante la entrevista, se puso sobre la mesa la opinión de Marixa Balli, quien criticó duramente el hecho de que el mandatario dedicara tiempo a cantar sobre un escenario mientras la provincia de Chubut lidiaba con graves incendios forestales.

Ante esta interpelación, Fátima Florez optó por una respuesta institucional y diplomática, refugiándose en los valores del sistema político. La humorista señaló que la belleza de la democracia radica precisamente en que cualquier persona que tenga un micrófono pueda expresar su sentir, validando el derecho a la crítica y la libre expresión de todas las partes involucradas.

La soledad del camarín: lágrimas y la cara oculta del éxito

En un giro mucho más íntimo y vulnerable, Florez mantuvo una conversación cargada de emoción con Moria Casán en el ciclo La mañana con Moria (eltrece). Allí, la artista dejó de lado su personaje para mostrar la fragilidad que habita tras las luces de la fama. Con la voz quebrada, confesó que rompió en llanto al quedarse sola en su camarín tras la función del martes. El relato reveló un trasfondo de agotamiento físico extremo, derivado de una temporada de verano donde el descanso es escaso y la alimentación pasa a un segundo plano debido a la vorágine laboral.

Florez reconoció que, aunque se percibe como una mujer aguerrida y dedicada a dar alegría a su público, la autoexigencia y la sensación de estar permanentemente bajo la lupa mediática han hecho mella en su estado anímico. La humorista describió un panorama de soledad y presión constante, admitiendo que a veces siente que el entorno espera su más mínimo error. Finalmente, puso en palabras el sacrificio que implica su oficio, mencionando que baja tres kilos por cada función y que el trabajo comienza mucho antes de que se levante el telón y continúa horas después de que se apagan las luces, en una entrega total que muchas veces es subestimada por el análisis superficial de la prensa.