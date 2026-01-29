El nombre de la hija de Cami Homs desató polémica en redes: ¿Es un palito para Tini?

Camila Homs atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal: este martes 27 se convirtió en mamá por tercera vez, tras dar a luz a una niña a la que llamó Aitana. La beba nació en el Sanatorio Otamendi y es la primera hija fruto de la relación entre la modelo y José "El Principito" Sosa, quien la acompañó en el proceso de reconstrucción emocional luego de su mediática y conflictiva separación del futbolista Rodrigo De Paul.

Mientras la flamante familia disfruta de las primeras horas junto a la recién nacida, el anuncio del nacimiento derivó en un inesperado escándalo virtual. Lejos de concentrarse únicamente en la noticia del nacimiento, miles de usuarios en redes sociales pusieron el foco en el nombre elegido, que rápidamente se convirtió en tendencia y desató una ola de especulaciones.

El motivo del revuelo tiene que ver con una coincidencia que, para muchos seguidores del mundo del espectáculo, no pasó inadvertida: Aitana es también el nombre de la reconocida cantante española que, tiempo atrás, fue señalada en rumores mediáticos como la supuesta "tercera en discordia" en la relación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Esa asociación fue suficiente para que un sector del fandom de la artista argentina interpretara la elección como un gesto cargado de segundas intenciones.

A partir de allí, las redes sociales se poblaron de comentarios irónicos, teorías conspirativas y mensajes de fuerte tono emocional, en su mayoría provenientes de admiradoras de Tini. "¿Me estás diciendo que le puso igual que la mujer por la que Yatra dejó a Tini?", "¿Es una venganza?", "¿No había otro nombre?", "Esto no puede ser casualidad", fueron algunas de las frases que se multiplicaron en plataformas como X e Instagram.

Para muchas usuarias, la decisión de Homs podría esconder un "palito" simbólico o un guiño con doble lectura hacia el pasado mediático que la vinculó indirectamente con Stoessel, especialmente durante el período en el que la cantante mantuvo una relación con Rodrigo De Paul. Así, un hecho íntimo y familiar terminó reavivando viejas rivalidades entre fandoms y reabriendo debates que parecían saldados.

Sin embargo, lejos de alimentar las interpretaciones maliciosas, Camila Homs ya había explicado públicamente el origen del nombre en entrevistas previas al nacimiento de su hija. Según relató, la elección de Aitana no fue improvisada ni pensada en función de coyunturas mediáticas recientes.

"Me gusta hace muchísimos, muchísimos años. Antes de mi hija Francesca", había asegurado la modelo en una de sus últimas apariciones públicas. Además, contó que cuando le propuso el nombre a José Sosa, la respuesta fue inmediata y positiva. "Cuando se lo planteé a José me dijo que sí, re. Es original y dulce", explicó.

Homs también reveló que, poco tiempo atrás, recibió un mensaje que reforzó su vínculo emocional con el nombre. "Hace poquito me mandaron un mensaje diciendo que significa que irradia luz y también dulzura", señaló, dejando en claro que la elección estuvo atravesada por un significado personal y afectivo, muy lejos de cualquier intención polémica.

Pese a estas aclaraciones, el episodio vuelve a poner en evidencia el impacto que tienen las redes sociales en la vida privada de figuras públicas, donde incluso decisiones íntimas como el nombre de un hijo pueden ser objeto de interpretaciones, disputas simbólicas y enfrentamientos entre seguidores. Mientras tanto, Camila Homs transita sus primeros días como madre de Aitana enfocada en su familia, ajena —al menos públicamente— al ruido digital que rodeó uno de los momentos más importantes de su vida.