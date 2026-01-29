Gran Hermano Generación Dorada: se filtró una lista de famosos que ingresarían

La expectativa en torno a Gran Hermano Generación Dorada continúa en aumento luego de que en las últimas horas se filtrara una lista preliminar de famosos y figuras mediáticas que podrían ingresar a la emblemática casa más famosa del país. La información fue revelada este miércoles en el programa LAM, donde el equipo encabezado por Ángel de Brito brindó detalles sobre el proceso de selección que mantiene en vilo a los seguidores del exitoso reality de Telefe.

Durante la emisión, De Brito adelantó que varios de los nombres mencionados ya realizaron sesiones fotográficas vinculadas al ciclo, un paso habitual dentro del proceso previo al debut del programa. Sin embargo, fue Pilar Smith quien se encargó de poner paños fríos y aclarar que este requisito no garantiza la participación final. "Pese a tomarse las fotos no significa que sea una realidad su ingreso", señaló la panelista, despertando sorpresa entre sus compañeros.

La aclaración derivó en un intercambio en el estudio, cuando Denise Dumas consultó si alguno de los convocados tenía asegurado su lugar en la casa. La respuesta fue contundente: aun quienes avanzaron en instancias previas no cuentan con una confirmación definitiva, lo que refleja la dinámica cambiante y estratégica de la producción.

El interés del público se disparó cuando comenzaron a trascender los primeros nombres propios. Pilar Smith fue la encargada de abrir la lista al mencionar a Divina Gloria, una figura histórica del espectáculo argentino que se mantiene alejada de los medios desde hace varios años. La posible vuelta de la actriz, comediante y cantante a la televisión generó sorpresa y nostalgia entre los panelistas y los televidentes.

Poco después, surgió otro nombre inesperado: Alejandra Majluf. La mención provocó un breve silencio en el estudio, hasta que Romi Scalora recordó su paso por Reality Reality, el ciclo emitido por Canal Nueve, y una recordada anécdota sentimental. "¿Perdón, ella no había tenido en Reality Reality un mini romance con Gonzalo Heredia?", lanzó, sumando un condimento de archivo y farándula al debate.

La lista continuó con Kennys Palacios, cuyo nombre ya circulaba desde días atrás y fue reafirmado como uno de los posibles integrantes. A este perfil se sumó una figura vinculada a la escena digital y al mundo influencer: Franco Poggio, novio de Lizardo Ponce, lo que refuerza la apuesta de la producción por combinar celebridades tradicionales con personalidades de las redes sociales.

En medio de la charla, Ángel de Brito expresó una mirada personal que contrastó con el entusiasmo general. "A mí, la verdad, me divierten más los desconocidos. No me interesan los famosos, ni los semi-famosos", afirmó el conductor, dejando planteado el debate histórico del formato: famosos versus participantes anónimos.

Otro de los nombres que se filtraron fue el de Inés Lucero, conocida por su participación en Survivor, el reality que Telefe emitió en 2024. Según detallaron en LAM, la exconcursante también habría sido vista recientemente en el canal para realizar las fotos promocionales, lo que alimentó las versiones sobre su inminente ingreso.

El último nombre mencionado fue Emanuel Di Gioia, ex participante de Gran Hermano, recordado por su enfrentamiento público con Jorge Rial. Su posible regreso despertó expectativas entre los fanáticos históricos del programa, atentos a la reincorporación de exjugadores con cuentas pendientes.

En paralelo, el panel analizó la incertidumbre que rodea al proceso de selección, marcado por cambios de último momento y estrategias de producción que buscan equilibrar figuras conocidas con perfiles nuevos. A la par, se confirmaron los nombres de quienes integrarán el panel de analistas del ciclo: Sol Pérez, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Tato y Eugenia, con la participación de Mariana Brey dos veces por semana.

Finalmente, Robertito Funes Ugarte adelantó detalles sobre el programa satélite La noche de los ex, que presentará un formato renovado con rotación de analistas y la participación de ex jugadores que aún no pasaron por ese espacio. "El sábado 7 de marzo arranca", confirmó.

Con el estreno previsto para el lunes 23 de febrero, la expectativa crece a la espera de la confirmación oficial de los participantes que darán forma a Gran Hermano Generación Dorada.