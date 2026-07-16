Bizarrap cantó contra Inglaterra a metros de Beckham: la reacción del exfutbolista

La semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra dejó uno de los momentos más comentados fuera del campo de juego. El protagonista fue el productor musical Bizarrap, quien captó la atención desde la tribuna al sumarse a uno de los tradicionales cánticos de los hinchas argentinos mientras compartía el mismo sector del estadio que el exfutbolista inglés David Beckham.

La escena fue registrada en video y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes puede verse a Bizarrap alentando con entusiasmo junto a los simpatizantes argentinos mientras entona el clásico "¡el que no salta es un inglés!", ubicado a pocos metros de Beckham.

La particularidad del momento radicó en que las cámaras enfocaron al exjugador inglés justo cuando el productor argentino lideraba el cántico con quienes lo rodeaban en la tribuna, generando un contraste que llamó la atención de miles de usuarios.

Bzrp saltando al lado de Beckham somos todos🤣🇦🇷 pic.twitter.com/9EQfpYh4eS — NiKi 🦋🍀🇦🇷 (@NikiNikitaLiana) July 16, 2026

La reacción de David Beckham

Mientras Bizarrap participaba activamente del aliento a la Selección argentina, David Beckham observó la situación con los brazos cruzados y un gesto de desconcierto, una imagen que rápidamente se convirtió en uno de los recortes más compartidos del encuentro.

El exfutbolista inglés mantuvo su actitud durante ese momento, mientras el ambiente en las tribunas reflejaba la intensidad propia de un partido decisivo entre dos selecciones con una histórica rivalidad deportiva. Posteriormente, cuando Inglaterra convirtió un gol, Beckham celebró abrazando a Victoria Beckham, quien, según se observó durante el festejo, mantuvo la compostura en todo momento.

Las imágenes de ambos instantes comenzaron a replicarse en diferentes publicaciones y alimentaron el debate entre los usuarios que siguieron la semifinal.

La presencia constante de Bizarrap junto a la Selección

La aparición del productor en la semifinal no fue un hecho aislado durante esta Copa del Mundo. A lo largo del torneo, Bizarrap acompañó a la Selección argentina desde las tribunas, asistiendo a los distintos encuentros disputados por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Su presencia ya había tenido otro momento destacado cuando, en uno de los partidos del seleccionado nacional, tuvo el privilegio de entregarle un premio a Lionel Messi como mejor jugador del partido, una participación que también fue ampliamente difundida.

De esta manera, el productor volvió a convertirse en protagonista, esta vez no por su actividad musical, sino por su manera de vivir el partido junto al público argentino.

Las redes sociales reaccionaron

Como ocurrió con muchas de las imágenes más llamativas del Mundial, el video de Bizarrap junto a David Beckham generó una inmediata repercusión en las redes sociales.

La grabación fue compartida por numerosos usuarios y dio lugar a una gran cantidad de comentarios que reflejaron posturas muy diferentes respecto de la actitud del productor. Mientras un sector celebró que se sumara a los cánticos de los hinchas argentinos y destacara su entusiasmo para alentar al equipo, otros consideraron que el comportamiento no había sido el adecuado.

Entre los comentarios publicados en el posteo aparecieron expresiones como:

"Dudo que lo haya entendido y menos que le haya interesado."

"Igual Beckham es un tipazo, por dentro una mitad de él está feliz."

"No es lindo ser un ganador arrogante."

"Qué falta de respeto... ¿y eso es ser grande?"

"Bizzarap entendió todo... es la bendita vibra."

"Un hombre hecho y derecho y un tonto saltando."

Las distintas opiniones evidenciaron el amplio debate que despertó el episodio, convirtiéndolo en uno de los momentos virales posteriores a la semifinal.