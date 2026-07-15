Flor Peña contó la verdad sobre su actual vínculo con Nico Occhiato y sorprendió a todos

Florencia Peña volvió a referirse públicamente al episodio que la colocó en el centro de la polémica luego de difundir una fake news relacionada con la salud del padre de Lionel Messi. La actriz explicó que, tras la repercusión del caso, atravesó un período en el que necesitó alejarse de la exposición y concentrarse en su entorno más cercano.

En diálogo con Yanina Latorre para el programa Sálvese quien pueda, Peña describió cómo transitó ese momento y reconoció que, pese a su habitual presencia pública, necesitó tomar distancia:

"Estoy mucho mejor. Fue un mes donde necesité meterme para adentro, entender que bajara un poco la espuma".

La artista explicó que ese tiempo estuvo marcado por la necesidad de recuperar tranquilidad y acompañarse de sus afectos, quienes también se vieron afectados por la situación.

Según sus palabras, durante ese período priorizó:

El silencio y la introspección , algo que definió como extraño en ella pero necesario.

, algo que definió como extraño en ella pero necesario. El tiempo con su familia , especialmente con sus hijos, su mamá, su hermana y su marido.

, especialmente con sus hijos, su mamá, su hermana y su marido. Reducir sus apariciones públicas mientras esperaba que disminuyera la intensidad del conflicto.

El regreso del diálogo con Nico Occhiato

A aproximadamente un mes del inicio de la controversia, Florencia Peña confirmó que retomó la comunicación con Nico Occhiato, creador de Luzu TV, y destacó la importancia de volver a conversar para comprender lo ocurrido entre ambas partes.

"Sí, estamos hablando con Nico. Estoy contenta por eso porque los dos estábamos un poco dolidos de no haber podido hablar", afirmó la actriz.

En ese sentido, sostuvo que el diálogo representa una posibilidad de acercamiento y una manera de procesar las diferencias:

"Me parece que siempre el mejor camino es ese, es poder conversar, es poder entender qué nos pasó a cada uno".

Peña se mostró abierta a una reconciliación laboral y no descartó la posibilidad de volver a compartir proyectos con Occhiato. Incluso, no negó estar en conversaciones para regresar a la conducción de "El Show del verano" junto a Marley, aunque mantuvo cautela al hablar sobre una posible vuelta al streaming.

Ante la consulta sobre esa posibilidad, respondió: "No sabemos".

La situación legal con Luzu TV y la búsqueda de un acuerdo

Otro de los puntos abordados por la actriz fue la demanda por daños y perjuicios contra Occhiato y Luzu TV que había tomado estado público. Peña explicó que, desde el inicio, sus abogados buscaron evitar que el conflicto escalara y priorizaron la posibilidad de alcanzar un entendimiento.

"Fer (Burlando) también siempre intentó, con Juan Tiberio, que es el abogado que me está llevando esto, de que siempre hubiera un acercamiento", señaló.

La actriz indicó que los representantes legales de ambas partes mantenían una relación cordial y que existía una intención de acercar posiciones antes de avanzar hacia escenarios que ninguna de las partes deseaba.

Sobre el monto económico de la demanda, Peña reconoció que no tenía conocimiento preciso de la cifra solicitada por sus abogados:

La actriz afirmó que no sabe el monto exacto reclamado al momento de iniciar la demanda.

reclamado al momento de iniciar la demanda. Explicó que debería averiguarlo.

Remarcó que tanto Fernando Burlando como Juan Tiberio trabajaron para buscar una solución mediante el diálogo.

En su momento, Barby Franco, esposa del abogado de Peña, había mencionado públicamente una cifra de 750 millones de pesos vinculada al reclamo.

Una intención compartida de encontrar un punto de encuentro

Más allá del aspecto judicial, Florencia Peña destacó que su objetivo personal siempre fue alcanzar una instancia de entendimiento con Nico Occhiato. La actriz señaló que ambas partes tenían disposición para conversar, aunque consideró que anteriormente no estaban dadas las condiciones necesarias.

"Yo tenía la intención de que pudiéramos encontrar un punto de encuentro. Y Nico también. Solo que no era el momento", explicó.

Sus declaraciones reflejan un cambio de escenario respecto del conflicto inicial, con una nueva etapa marcada por la comunicación entre los protagonistas y la búsqueda de una resolución diferente al enfrentamiento.

Su vínculo con Marley y el apoyo durante la crisis

Durante la entrevista, Peña también habló sobre su relación con Marley y aclaró que nunca sintió resentimiento hacia su amigo por no haber realizado una defensa pública durante el momento más fuerte del escándalo.

La actriz explicó que la relación entre ambos continuó con normalidad y destacó que el conductor estuvo presente en el ámbito personal.

"Con Marley siempre estuvo todo bien", afirmó. Además, remarcó que ambos tienen formas distintas de atravesar las situaciones públicas:

"Marley no es como yo. Marley estuvo mucho conmigo".

Peña aseguró que mantiene un contacto frecuente con él y con Fede Hoffman, y contó que incluso el día de la entrevista habían hablado en dos oportunidades.

De esta manera, la actriz dejó en claro que no interpretó la ausencia de una manifestación pública como una falta de apoyo y valoró el acompañamiento privado recibido durante el período más complejo.