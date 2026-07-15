Video: Joaquín Levinton convirtió una canción de Oasis en un himno para la Selección

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vive con intensidad tanto en el ámbito deportivo como en el artístico. En ese contexto, el cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sorprendió a sus seguidores al publicar una particular adaptación de "Wonderwall", uno de los temas más emblemáticos de la banda británica Oasis, convertido esta vez en una canción de aliento para la Selección argentina.

La reinterpretación fue difundida a través de la cuenta oficial de Instagram del músico y rápidamente comenzó a multiplicar reproducciones e interacciones entre los usuarios, que encontraron en la iniciativa una nueva expresión del clima que rodea al encuentro frente al seleccionado inglés.

Cantada íntegramente en castellano, la versión conserva la melodía del clásico del britpop, pero reemplaza la letra original por un mensaje cargado de referencias futbolísticas e históricas, especialmente pensado para acompañar el partido que disputará el seleccionado argentino.

Un desafío directo a Oasis y a los hermanos Gallagher

La publicación no solo llamó la atención por la adaptación musical. Levinton decidió acompañar el video con un mensaje dirigido directamente a los creadores de la canción.

Junto al video escribió: "Be scared @oasis @liamgallagher @themightyi", expresión que tradujo como "Tengan miedo", y arrobó las cuentas oficiales de Oasis y de los hermanos Liam Gallagher y Noel Gallagher, protagonistas históricos de la banda británica.

El mensaje se convirtió en otro de los elementos que impulsó la circulación del video en las redes sociales, sumando un componente de humor y rivalidad simbólica en la antesala del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

Una letra adaptada al ritmo del britpop

La nueva versión de "Wonderwall" incorpora una letra completamente distinta a la original, con un tono de aliento para la Selección y varias referencias al histórico duelo futbolístico entre ambos países. En una de las estrofas más destacadas del video, Levinton interpreta: "Inglés te digo otra vez quedás afuera del Mundial como en México 86, te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección. Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos".

La adaptación combina referencias deportivas e históricas, manteniendo la estructura melódica del clásico de Oasis mientras transforma su contenido en una canción dedicada al equipo argentino.

Maradona, Messi y "La mano de Dios" en el estribillo

El estribillo de la reversión también incorpora menciones a dos de las máximas figuras del fútbol argentino. En ese tramo de la canción, el líder de Turf canta: "Por eso te digo a vos querida Selección vamos a ganar la semifinal. Por el Diego que nos guía desde el cielo y con Lionel campeones otra vez. La mano de Dios".

La letra rinde homenaje a Diego Maradona y Lionel Messi, al tiempo que incorpora la referencia a "La mano de Dios", uno de los episodios más recordados de la historia de los enfrentamientos mundialistas entre Argentina e Inglaterra.

El video generó miles de reproducciones e interacciones

La publicación tuvo una rápida repercusión entre los usuarios de las redes sociales. Según la información difundida, el video rápidamente cosechó miles de reproducciones, mientras que los comentarios reflejaron el entusiasmo de los hinchas en la previa del encuentro mundialista.

Entre las respuestas más repetidas apareció la tradicional expresión "Anulo mufa", utilizada por numerosos usuarios como una forma de proteger simbólicamente al equipo antes del compromiso frente a Inglaterra. Las reacciones combinaron humor, apoyo a la iniciativa del cantante y mensajes de aliento para la Selección en la antesala del partido.

"Bíblico"



Por esta GENIAL reversión de Wonderwall de Oasis hecha por el cantante de Turf JOAQUÍN LEVINTON de cara a las SEMIFINALES contra Inglaterra: "La Mano de Dios". pic.twitter.com/UpFpIXaLZi \\\— Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 14, 2026

La elección de "Wonderwall" tiene un contexto dentro del Mundial

La utilización de "Wonderwall" para esta adaptación no fue una elección casual. Durante el desarrollo del Mundial 2026, comenzaron a viralizarse numerosos videos en los que el plantel inglés y sus hinchas celebraban las victorias al ritmo de esa canción, convirtiéndola en una de las melodías más asociadas al recorrido del seleccionado británico en el torneo.

Ese fenómeno incluso fue respaldado por los propios integrantes de Oasis, ya que los hermanos Gallagher manifestaron que el tema ya pertenece a la gente, validando el uso popular que adquirió la canción durante la competencia.

En ese escenario, la reinterpretación realizada por Levinton resignificó el clásico británico desde una perspectiva completamente distinta, adaptándolo al apoyo de la Selección argentina en la previa de la semifinal.