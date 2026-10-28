Bomba en "MasterChef Celebrity": uno de los jurados abandona el programa por un polémico motivo

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesan una nueva etapa de cambios. Entre platos difíciles, accidentes inesperados y discusiones entre los participantes, el certamen de Telefe podría modificar su jurado durante el verano. Damián Betular dejaría su lugar dentro del trío que integra junto a Maru Botana y Germán Martitegui, y ya comenzaron a circular los nombres de quienes podrían ocupar su lugar.

La información fue comunicada por Natalie Weber durante la emisión de Intrusos (América) este miércoles. "Así es. Damián Betular abandona MasterChef", anunció la panelista. Weber explicó el motivo de la salida del chef: "¿Por qué abandonaría MasterChef? Porque se va a hacer temporada de teatro con Hairspray a Mar del Plata". Luego agregó que ya habría comenzado la búsqueda de una figura para reemplazarlo durante el período en el que permanezca en la costa atlántica.

"Una es Dolli Irigoyen. El otro es Donato De Santis", detalló. La posibilidad generó distintas reacciones en el estudio. Por su parte, Adrián Pallares señaló que a Donato "se lo extraña también", mientras que Weber lanzó una crítica sobre Irigoyen: "Dolli es malísima".

"Es un golpe. Están enfilando mal, porque no creo que Donato quiera volver. Y Dolli ya explicó que era un tema de las horas de grabación", sumó Pallares. La referencia estuvo vinculada con los motivos por los que Irigoyen se había alejado del programa (ya fue reemplazante en algún momento) y con la exigencia que implica participar de las extensas jornadas de grabación del certamen.

Durante el intercambio también se habló de los tiempos de la salida de Betular. Weber explicó que el chef se iría durante todo enero para instalarse en Mar del Plata y que regresaría en febrero. Cabe recordar que Betular asumió el personaje de Edna Turnblad, la madre de la protagonista y una de las figuras emblemáticas del musical, en la obra dirigida por Fer Dente y se presentada en el Teatro Coliseo, donde el chef realizó su debut teatral.

Su llegada a las tablas implicó un desafío diferente al de la televisión gastronómica. Durante varios meses, Betular se preparó para interpretar a Edna con clases de actuación, canto y baile. Las tres disciplinas fueron parte del proceso necesario para incorporarse al musical y responder a las exigencias del personaje. La preparación también incluyó una transformación en su imagen y en la manera de desenvolverse sobre el escenario.

El chef tuvo que adaptar su presencia para construir a Edna Turnblad y trabajar sobre las herramientas escénicas propias de una producción musical. El cambio alcanzó tanto el aspecto artístico como el físico y le permitió asumir un papel alejado de su lugar habitual como jurado de un reality de cocina.

Después de causar furor en el Teatro Coliseo, Hairspray y su elenco se trasladarán a Mar del Plata para formar parte de la temporada teatral de verano de 2027. Allí, Betular volvería a ponerse en la piel de Edna durante enero, mientras el programa de Telefe atraviesa el período de grabaciones y define quién ocupará su lugar en el jurado.

Mientras tanto, Betular regresó durante algunas semanas a las cocinas de MasterChef Celebrity, pero todo indicaría que volverá a concentrarse en su personaje teatral. La salida temporal del jurado abriría una nueva incógnita para el ciclo: quién será el encargado de acompañar a Germán Martitegui y Maru Botana durante la ausencia del chef.

Así, el jurado de MasterChef Celebrity podría tener una modificación vinculada con la agenda artística de Betular. El cocinero dejaría por un tiempo las devoluciones sobre los platos y los desafíos gastronómicos para retomar el papel de Edna Turnblad en Mar del Plata, después de un proceso de preparación que, lo dicho, incluyó actuación, canto, baile y una transformación para el escenario. Mientras se define su reemplazo, los nombres de Dolli Irigoyen y Donato De Santis ya comenzaron a sonar con fuerza.







