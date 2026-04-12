Britney Spears ingresó a rehabilitación tras ser detenida por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

La cantante Britney Spears volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación luego de haber sido detenida semanas atrás por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas en California, una noticia que también genera repercusión entre seguidores argentinos y de Catamarca.

Según informó el portal TMZ, el episodio ocurrió el 4 de marzo en las afueras del condado de Los Ángeles, cuando efectivos policiales detectaron signos de deterioro durante un control vehicular. Las autoridades indicaron que la artista se sometió a pruebas de sobriedad y posteriormente fue arrestada por manejar bajo la influencia de sustancias. Horas después recuperó la libertad.

Desde su entorno reconocieron la gravedad de la situación y señalaron que la cantante necesitaba realizar un cambio profundo, por lo que decidieron acompañarla en el inicio de un tratamiento. "Es un paso necesario que tenía pendiente desde hace tiempo", afirmaron, al tiempo que remarcaron su intención de cumplir con lo establecido por la ley.

Allegados a la artista indicaron además que trabajan en un plan para priorizar su bienestar y sostener su recuperación. La propia Spears se expresó en redes sociales tras el incidente, donde agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de mantenerse cerca de sus afectos en este momento.

Cómo fue la detención en California

Spears fue arrestada el 4 de marzo en el condado de Ventura por conducir bajo los efectos del alcohol, según fuentes policiales citadas por TMZ. La superestrella del pop fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 y luego liberada, de acuerdo con registros del Sheriff del condado.

La artista deberá comparecer el 4 de mayo ante el Tribunal Superior del condado de Ventura para responder a los cargos. En paralelo, se recordó que recientemente vendió su catálogo musical por alrededor de 200 millones de dólares.

El representante de la cantante, Cade Hudson, calificó el hecho como "un incidente desafortunado e inexcusable" y aseguró que Spears "tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley". También confirmó que sus hijos pasarán tiempo con ella mientras sus seres queridos elaboran un plan para acompañar su recuperación.