La China Suárez se hizo un tratamiento facial y mostró el antes y después

La actriz Eugenia "La China" Suárez encendió las redes sociales al presumir el tratamiento facial que se realizó en Turquía: un face lifting sin cirugía.

La novia de Mauro Icardi publicó una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde mostró su cara sin una gota de maquillaje y al rojo vivo, mientras recibía el tratamiento.

Tras estar en el ojo de la tormenta por su reciente participación en La Mañana de Moría, la actriz volvió a centrarse en la polémica al presumir su tratamiento facial.

Se trata de "MORPHEUS 8", un lifting sin cirugía: "Es un tratamiento profundo que combina microneedling + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo", escribió en sus redes.

Según especificó en sus Historias, el tratamiento tensa la piel sin necesidad de botox: "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas".

También: "Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente".

Por último, publicó una imagen de cómo quedó su cara postratamiento, luciendo feliz con los resultados.