Lali Espósito salió al cruce de los haters para defender a Nicki Nicole

La reciente gala de los premios Grammy dejó un saldo complejo para la delegación argentina, desplazando el foco de la conversación pública hacia la figura de Nicki Nicole. La joven artista se convirtió en el blanco de una persistente campaña de críticas en plataformas digitales tras su paso por la ceremonia.

Ante este escenario de hostilidad, Lali Espósito decidió intervenir públicamente utilizando su propia experiencia para enviar un contundente mensaje de apoyo a la rosarina, cuestionando la naturaleza del odio en la cultura contemporánea y reivindicando el valor de la identidad propia.

La representación argentina y el peso de la nominación

El camino de Nicki Nicole hacia la máxima premiación de la industria musical no fue un hecho menor, ya que este año se posicionó como la única mujer argentina nominada a los premios Grammy. En esta distinción, compartió el honor de representar al país junto a figuras consagradas de la talla de Fito Páez, el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso y Trueno. La artista compitió específicamente en la categoría de Mejor álbum de música urbana y, aunque finalmente no resultó ganadora del galardón, su sola presencia en la terna la ubicó en la élite de la música global, un logro profesional que se vio empañado por una catarata de comentarios negativos sobre su vestuario y comportamiento.

El mensaje de Lali: "Intentar no ser un odiador es la rebeldía"

Lali Espósito, quien recientemente lanzó su sencillo titulado "Fanático", utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje de aliento a la que llamó cariñosamente "Nickita". En su descargo, la cantante realizó un profundo análisis sobre la frustración colectiva que suele volcarse en las plataformas digitales, asegurando que en épocas donde el odio es la medicina para un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar humanidad. Lali destacó la valentía de Nicki al mostrarse tal cual es en un mundo donde todos quieren ser otros, cerrando su defensa con la afirmación de que estuvo hermosa representando a la Argentina en el exterior.

Para profundizar en su postura, la cantante citó a Bad Bunny y parte del discurso que el puertorriqueño pronunció al recibir el premio a Álbum del año. Con un llamado a la certeza de que intentar no ser un odiador es la verdadera rebeldía de esta época, Lali recordó las palabras del ganador sobre la dificultad de no odiar en estos tiempos. Citando al artista, enfatizó que el odio se vuelve más poderoso con más odio y que lo único con capacidad de superarlo es el amor, reforzando así su respaldo absoluto hacia la joven rosarina.

El cruce con Billie Eilish y el duro descargo de Nicki

Uno de los momentos más comentados de la gala fue el encuentro entre la argentina y Billie Eilish, donde ambas se fotografiaron juntas. Durante ese intercambio, Nicki le comentó a la estadounidense que en Argentina solían compararlas, un momento que se volvió viral y desató nuevas críticas por su actitud y su forma de hablar.

Ante la crueldad de los comentarios, Nicki Nicole decidió romper el silencio con un descargo a través de Twitter, donde expuso cómo la negatividad afecta su bienestar emocional. La artista admitió que, aunque realmente intentó disfrutar de la experiencia de los Grammys, le resultó imposible ignorar los comentarios horribles referidos a su persona y a su mérito de estar en ese lugar.

En el cierre de su posteo, Nicki Nicole enfatizó que el odio diario afecta considerablemente a los artistas y pidió a la audiencia que, si no consumen su música o su mundo, simplemente no lo hagan en lugar de remarcar cada segundo de la forma más cruel posible aquello que no les gusta. De esta manera, el paso de la delegación argentina por los premios termina con una reflexión necesaria sobre la exposición digital, con Lali Espósito liderando una defensa basada en la empatía y la unión entre colegas frente a la hostilidad de las redes sociales.