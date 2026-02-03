El regreso de BTS se transmitirá en vivo: todos los detalles

Semanas atrás, BTS anunció su regreso a la actividad, con una gira internacional que pasará por la Argentina, y la salida de un disco llamado Arirang para el 20 de marzo. La banda anunció que transmitirá en vivo el primer show.

El 21 de marzo, BTS brindará un recital gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de una gira. Netflix lo transmitirá en vivo a más de 190 países.

El disco Arirang -cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur- será su primero desde la antología Proof, de 2022. El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló la importante plataforma de streaming. También, anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado "BTS: el retorno", que será lanzado el 27 de marzo.

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y San Pablo, según su sello discográfico HYBE.

Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al gobierno de Corea del Sur que BTS haga más recitales en México

El Gobierno surcoreano confirmó que recibió una carta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidiéndole que BTS ofrezca más conciertos en su país, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

La agencia EFE publicó que la oficina presidencial del país asiático está estudiando su respuesta a la misiva. En un hecho sin precedentes, Sheinbaum reveló ayer que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que la banda de K-pop realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

La mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos. La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron una falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunos seguidores de la popular banda surcoreana, se les vendieron entradas a revendedores en las boleterías del Estadio GNP Seguros, lugar de los recitales, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

El nuevo disco de BTS

Luego de anunciar una gira mundial, que pasará por la Argentina, BTS le puso nombre a su próximo disco. El trabajo se titulará Arirang, en relación a la canción tradicional coreana más representativa, según informó su sello discográfico BigHit Music.

Este trabajo tendrá 14 temas y será el quinto disco de estudio de la banda y el primero desde Proof (2022).

Según explicó la agencia EFE, la selección del nombre da pistas de que la banda podría aludir a su origen surcoreano, usando el título de la canción folclórica más reconocida en el país asiático, un himno que se puede escuchar en diferentes escenarios, desde conciertos hasta protestas, y que muchos han adoptado como un símbolo de unión nacional.

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se asocia desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", sostuvo BigHit en un comunicado.