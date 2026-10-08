Candela Arizaga se quejó de no poder estar con su "novio" en su país: "No se lo deseo a nadie"

La influencer Candela Arizaga hizo un fuerte descargo sobre su estadía en Madrid junto a Facundo Moyano, de la que no tuvo reparo en mostrar su descontento porque no puede estar con su "novio" en Argentina, por tener una restricción perimetral con dos graves imputaciones en contra del gremialista.

El ex diputado enfrenta una causa en su contra tras un confuso episodio frente a su departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano y ahora está acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad de la propia Arizaga.

Sin embargo, tras varios idas y vueltas, ambos pidieron que la medida de distancia fuera eliminada, pero la fiscalía se niega y ahora, la "pareja" pasa sus días juntos en Madrid y no tienen problemas en mostrarse.

Al respecto, Candela apuntó: "Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia".

"No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación", cerró la influencer. Lo irónico es que utilizó el mismo fondo de pantalla y la misma tipografía que al momento de apuntar contra su "novio".

El pasado 29 de septiembre, hace sólo una semana, la joven dejó de lado cualquier tipo de reserva en su perfil de redes sociales y señaló: "Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima".

También, con un fondo negro y letras blancas, Arizaga se defendió contra Moyano nueve días atrás: "Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios ¿Resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas, tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas".

Sin embargo, este martes, se conoció que la fiscal Florencia Nocerez planea citar a la influencer por la difusión de los encuentros a pesar de las restricciones a nivel nacionales. Incluso, la propia letrada se habría intentado comunicar con Candela.