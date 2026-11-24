La televisión argentina sumó un nuevo reconocimiento internacional con el triunfo de la segunda temporada de "División Palermo", que obtuvo el premio Emmy Internacional a Mejor Serie de Comedia durante la 54ª edición de estos galardones, celebrada en Nueva York.

La producción encabezada por Santiago Korovsky consiguió imponerse en una categoría que reunió a ficciones de distintos países y volvió a posicionar a la serie entre las propuestas destacadas de la televisión internacional. El resultado tuvo además un significado especial para el equipo, ya que la primera temporada de la ficción también había conseguido el Emmy Internacional a Mejor Comedia en 2024.

De esta manera, la producción volvió a obtener el reconocimiento de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, esta vez con la continuidad de una historia que amplió su universo narrativo y presentó nuevas situaciones para los personajes que integran la particular guardia urbana inclusiva.

La segunda temporada de "División Palermo", producida por Netflix y K&S Films, compitió en la categoría Comedia frente a otras tres producciones internacionales: "Man vs. Baby", del Reino Unido; "Old Dog, New Tricks", de España; y "Vir Das: Fool Volume", de India.

El premio obtenido permitió que la Argentina tuviera una presencia ganadora en una ceremonia en la que también estaban depositadas expectativas sobre otras producciones y figuras nacionales, aunque no todas consiguieron llevarse el máximo reconocimiento.

Una ceremonia con 64 producciones de 22 países

La 54ª edición de los Premios Emmy Internacionales fue organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión y reunió a representantes de la industria audiovisual de distintos puntos del mundo.

En total, 64 producciones y actuaciones provenientes de 22 países compitieron en 16 categorías durante la ceremonia realizada en Nueva York. La conducción estuvo a cargo del actor estadounidense Michael Urie, quien encabezó una noche dedicada a reconocer la excelencia de las producciones televisivas realizadas fuera de Estados Unidos.

La presencia argentina estuvo marcada por varias nominaciones y por la expectativa generada alrededor de producciones que habían alcanzado repercusión internacional. Entre ellas se encontraban "El Eternauta", protagonizada por Ricardo Darín, y "Menem", la serie de Prime Video encabezada por Leonardo Sbaraglia.

En la alfombra roja, Darín manifestó estar nervioso y también reflexionó sobre el crecimiento de las producciones audiovisuales en español y su capacidad para conectar con espectadores de diferentes países.

El actor consideró que el interés internacional por estas historias continúa aumentando y explicó su mirada sobre las razones de ese fenómeno: "Yo creo que va a más, cada día va a más. Yo creo que tiene que ver con la forma de contar historias pequeñas y profundas, sin demasiadas pretensiones, pero que llegan: llegan al corazón. Creo que es eso".

Sus declaraciones pusieron el acento en una característica que, según su interpretación, permite que las producciones hispanas encuentren una conexión con públicos de distintas culturas: la posibilidad de narrar historias cercanas y profundas, capaces de generar identificación más allá de sus lugares de origen.

Ricardo Darín no pudo ganar por su interpretación en "El Eternauta"

Una de las principales expectativas argentinas estaba puesta en Ricardo Darín, quien había sido nominado en la categoría Mejor Actor por su interpretación de Juan Salvo en "El Eternauta", la producción de Netflix.

El actor argentino tuvo que competir con intérpretes de diferentes nacionalidades que también habían sido reconocidos por sus trabajos televisivos.

Los otros nominados fueron el español Javier Cámara, por "Yakarta"; el sudafricano Ian Roberts, por "A Kind of Madness"; y el británico Bobby Schofield, por "Unforgivable".

Entre los candidatos se encontraba Javier Cámara, amigo de Darín, lo que agregaba un vínculo personal a una competencia que reunió a representantes de distintas producciones internacionales.

Pese a las expectativas generadas por la nominación del protagonista de "El Eternauta", el actor argentino no consiguió quedarse con el galardón. Su presencia, de todos modos, formó parte de una representación nacional que llegó a la ceremonia con varias producciones y figuras reconocidas por la Academia Internacional.

"Menem", de Leonardo Sbaraglia, tampoco consiguió imponerse

Otra de las producciones argentinas que llegó a la ceremonia con posibilidades de obtener un reconocimiento fue "Menem", la serie de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

La ficción compitió en la categoría Drama, en la que tuvo como rivales a producciones de diferentes países: "A Thousand Blows", del Reino Unido; "Carême", de Francia; y "Real Kashmir Football Club", de India.

Sin embargo, la producción argentina no consiguió imponerse frente a sus competidoras y se quedó sin el premio en esa categoría.

De esta manera, ni Ricardo Darín por "El Eternauta" ni Leonardo Sbaraglia por "Menem" pudieron alcanzar los galardones a los que aspiraban. El reconocimiento argentino de la noche quedó finalmente en manos de "División Palermo", que consiguió convertir su nominación en una nueva estatuilla internacional.

Una segunda temporada con nuevos escenarios y personajes

El triunfo de "División Palermo" también puso nuevamente en primer plano la historia y los personajes que construyeron el universo de la serie. En su segunda temporada, la guardia urbana inclusiva amplió su presencia hacia otros barrios porteños, lo que permitió desarrollar nuevas situaciones alrededor de sus integrantes y profundizar la trama de la ficción.

En esta nueva etapa, Felipe, personaje interpretado por Santiago Korovsky, es reclutado por los servicios de inteligencia. La propuesta consiste en aprovechar la fachada de la guardia urbana para investigar un nuevo caso y seguir a un empresario que se convierte en objetivo de la operación, identificado como Milton.

La historia mantiene así como punto de partida a la guardia urbana inclusiva, pero incorpora una nueva línea narrativa vinculada con los servicios de inteligencia y una investigación que involucra a un empresario.

En cuanto al elenco, regresaron varios de los intérpretes que habían formado parte de la primera temporada. Entre ellos se encuentran Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Daniel Hendler, Charo López y Hernán Cuevas.

A ese grupo se sumaron nuevas incorporaciones, entre las que se destacan Martín Piroyansky y Juan Minujín, quienes ampliaron el reparto de la segunda entrega.

La continuidad de los personajes principales y la incorporación de nuevas figuras acompañaron el desarrollo de una temporada que consiguió repetir el reconocimiento internacional obtenido anteriormente por la producción.