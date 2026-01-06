Carafea comenzó el 2026 como Artista Revelación del Festival "Padre de Festivales"

La banda catamarqueña Carafea inició el 2026 con un nuevo y significativo reconocimiento para su trayectoria artística: fue distinguida como Artista Revelación en la 69ª edición del Festival Nacional del Folklore "Padre de Festivales", uno de los encuentros culturales más emblemáticos del calendario folklórico argentino, que se desarrolla en la ciudad de Dean Funes, en la provincia de Córdoba.

La distinción fue anunciada oficialmente por la Comisión Permanente de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés, entidad organizadora del festival, que dio a conocer a los artistas seleccionados en las categorías Revelación y Consagración de la edición 2026. En ese marco, Carafea se posicionó como una de las grandes sorpresas del evento, destacándose tanto por la respuesta del público como por la valoración del jurado.

El reconocimiento llegó tras una presentación que dejó una fuerte impresión en el escenario mayor del festival. La banda logró conectar con el público a partir de una propuesta musical que combina el respeto por las raíces del folklore tradicional con una mirada fresca y contemporánea, una fusión que se ha convertido en su sello distintivo y que les permitió renovar el cancionero popular sin perder identidad.

Desde la organización del festival destacaron la solidez artística del grupo, la calidad interpretativa y la energía escénica que transmitieron durante su actuación. La consagración como Revelación no solo marca un hito en la historia del conjunto, sino que también confirma el crecimiento sostenido de Carafea dentro del circuito folklórico nacional.

Un recorrido en ascenso

El premio se suma a un 2025 especialmente intenso para la banda, que celebró 15 años de trayectoria con una extensa gira por distintos puntos de la provincia de Catamarca y por escenarios de todo el país. Durante ese recorrido, Carafea fortaleció su vínculo con el público y amplió su llegada a nuevas audiencias, consolidándose como una de las propuestas jóvenes más sólidas del folklore actual.

En ese proceso de expansión artística, la banda también logró visibilidad en espacios de alcance nacional. Hace apenas algunas semanas, Rafa Salas, voz principal del grupo, fue invitado a participar de "FAklore", el reconocido ciclo musical conducido por Mex Urtizberea y Milo J, cuyo episodio puede verse en la plataforma YouTube. La participación fue celebrada por seguidores y colegas, y representó un nuevo paso en la proyección del grupo a nivel federal.

Proyección para un año clave

Lejos de tratarse de un logro aislado, la distinción en el "Padre de Festivales" aparece como el punto de partida de un 2026 que se perfila cargado de actividad para Carafea. La banda ya tiene confirmada su participación en el Festival de Jesús María, uno de los escenarios más importantes del folklore argentino, donde volverán a presentarse tras experiencias previas exitosas.

Desde su entorno anticipan que la agenda continuará sumando fechas y festivales a lo largo del año, en una etapa clave para seguir afianzando su lugar dentro de la escena nacional. El reconocimiento obtenido en Dean Funes refuerza esa proyección y funciona como una carta de presentación de peso ante nuevos públicos y programadores.

Con identidad catamarqueña, trabajo sostenido y una propuesta que dialoga entre tradición y renovación, Carafea inicia el 2026 con un premio que ratifica su crecimiento artístico y su lugar entre las nuevas voces del folklore argentino.